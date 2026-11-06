بعد "سأذهب للاستحمام".. انتقادات كبرى لتشافي بسبب تجاهل فيخورست

لا يستطيع فالنتاين دريسن أن يفهم لماذا استبعد مدرب المنتخب الوطني تشافي هيرنانديز لفاوت فيخورست من تشكيلة هولندا مرة أخرى يوم الجمعة. فمهاجم إف سي توينتي يقدم مستويات رائعة منذ شهرين، إلا أنه غاب عن المباراتين الدوليتين المقبلتين أمام اليونان وألمانيا.

خلال فترة التوقف الدولي في سبتمبر، وهي الأولى تحت قيادة تشافي، غاب فيخورست أيضًا عن الاستدعاء. كان يمر حينها بفترة أقل إنتاجية، لكنه أثبت نفسه منذ ذلك الحين بالأهداف والعروض القوية.

وفي حديثه ضمن بودكاست Kick-off التابع لصحيفة De Telegraaf، شكّك فالنتاين دريسن في قرار تشافي. وقال الصحفي، الذي يرى أن فيخورست يستحق فرصة أخرى: «ماذا يتعين على الشاب أن يفعل أكثر من ذلك؟ إنه يتصدر قائمة الهدافين، ويسجل أهدافًا رائعة، ويقود الفريق إلى الأمام».

وبالنسبة إلى دريسن، فإن القرار يوحي بأن فيخورست ليس نوع المهاجم الذي يريده تشافي. وختم قائلًا: «يمكنك أن ترى بوضوح أن تشافي لا يميل إلى هذا النوع من اللاعبين. لكن المستوى الحالي مهم أيضًا بالنسبة إلى هولندا، لا سيما خلال حملة التصفيات».

وكان تشافي قد تجاهل فيخورست في المرة السابقة أيضًا. واستعاد دريسن قائلًا: «كان يمر حينها بفترة أضعف قليلًا، ودخل زيركزي عندما غاب بروبي». وأضاف مايك فيرفاي أن فيخورست بدا بالتالي وكأنه «الخيار الخامس في نهاية المطاف» في ترتيب الأولويات.

وعلى الرغم من عروض فيخورست المميزة مع إف سي توينتي، فقد اختار تشافي براين بروبي ودونيل مالين وميكس ميردينك لمركز المهاجم بدلًا منه.

وبعد أن سجل أربعة أهداف في مرمى إكسلسيور ضمن فوز بنتيجة 9-0 يوم الأحد الماضي، التزم فيخورست الحياد عندما سُئل عن إمكانية عودته إلى تشكيلة هولندا. وقال المهاجم لشبكة ESPN: «سأذهب للاستحمام».