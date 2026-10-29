"ربما يحاول الانضمام لمنتخب هولندا" .. فيرجيل فان دايك يسخر من لاعب تشيلسي بعد واقعة كأس كاراباو

سُئل قائد المنتخب الهولندي من قبل صحيفة «ليفربول إيكو» عن الحادثة اللافتة التي وقعت في الدقيقة 72، حيث قال: "لا أعرف لماذا دفعني. اسألوه بنفسكم"، أجاب فان دايك. وكان واضحًا خلال المباراة أن اللاعب الذي خاض 100 مباراة دولية لم يعجبه هذا الدفع.

ثم قدم فان دايك، الذي بدا منزعجًا بعض الشيء، تلميحًا خلال المقابلة: "ربما يحاول هو أيضًا الانضمام إلى المنتخب الوطني ويريد تحقيق ذلك بهذه الطريقة. لا أعرف".

خلال الـ28 دقيقة التي لعبها إيميجا مع المنتخب الهولندي، موزعة على مباراتين دوليتين، كان فان دايك هو قائد الفريق.

تم استبدال فان دايك بأندوني إيراولا مباشرة بعد دفع إيميجا له. وفي النهاية، أضاع المهاجم القادم من لاهاي ركلة جزاء في سلسلة ركلات الترجيح، التي فاز بها ليفربول.

وبفضل هذا الفوز، يواصل ليفربول مسيرته في كأس الاتحاد الإنجليزي. وسيكون بورنموث، نادي جاستن كلويفرت، هو المنافس التالي لـ«الريدز».