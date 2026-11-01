Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d’évoluer.

Notre expert en paris sportifs s'attend à ce que Manchester City se relève après deux défaites consécutives en championnat et maintienne Forest dans la zone de relégation.

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Les meilleurs paris pour Nottingham Forest vs Manchester City

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Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Nottingham Forest 0-2 Manchester City

Pronostic des buteurs : Manchester City - Erling Haaland x2

C'est la morosité totale du côté de Nottingham Forest en Premier League en ce moment. Après leur défaite contre Brentford la semaine dernière, Oliver Glasner n'a pas mâché ses mots dans sa critique de ses joueurs et du club. « S'investir ou partir », tel était son message à l'effectif de Forest.

Ces propos n'ont toutefois pas menacé sa place sur le banc, du moins pour l'instant. Forest maintient sa confiance envers l'Autrichien, et c'est sans doute la meilleure décision. La continuité est essentielle s'ils veulent sortir de la zone de relégation, et Glasner a probablement juste besoin d'un peu plus de temps.

Manchester City a redonné le sourire à ses supporters avec une victoire 3-2 en milieu de semaine face au RB Leipzig en Ligue des Champions. Cependant, ce n'était pas du grand City, loin de là, puisqu'il a fallu un but tardif pour arracher la victoire en Allemagne. Enzo Maresca se dit malgré tout satisfait du résultat, surtout après deux défaites consécutives en championnat.

Le match du week-end dernier face à Brighton a reproduit le scénario du match de EFL Cup disputé en milieu de semaine, que City avait remporté aux tirs au but. Avec des Seagulls en pleine forme cette saison, la rencontre s'annonçait difficile. Les Cityzens n'ont pas trouvé le chemin des filets lors d'une défaite 1-0, qui leur a coûté la première place du championnat.

Les effectifs probables pour Nottingham Forest vs Manchester City

Composition attendue de Nottingham Forest : Sels, Cunha, Milenkovic, Murillo, Aina, McAtee, Schlager, Williams, Ndoye, Gibbs-White, Delap

Composition attendue de Manchester City : Donnarumma, Nunes, Dias, Guehi, Gvardiol, Bouaddi, Anderson, Fernandez, Ndiaye, Doku, Haaland

City pour se remettre sur les rails

La magie d'Oliver Glasner pourrait encore mettre du temps à opérer à Nottingham. Les Tricky Trees n'ont remporté aucun de leurs trois matchs à domicile en Premier League cette saison. Ils traversent actuellement une série de cinq matchs sans victoire, avec quatre défaites et un nul.

City a connu un coup d'arrêt avec deux défaites consécutives en championnat. Le club a l'occasion de se relancer avec ce déplacement à Nottingham. Les visiteurs ont remporté 75 % de leurs matchs à l'extérieur en championnat cette saison, sans aucun nul. Sans oublier que Maresca a besoin d'une victoire convaincante ici pour continuer à mettre la pression sur Arsenal.

Les Cityzens restent invaincus face à Forest lors de leurs trois dernières confrontations directes. Les visiteurs avaient remporté ce même match 2-1 la saison dernière, ce qui plaide pour une répétition du scénario samedi. Forest n'a gagné qu'une seule de ses neuf précédentes confrontations directes contre Man City, les Cityzens s'imposant à six reprises sur cette série.

Pronostic 1 Nottingham Forest vs Manchester City : 1N2 - Manchester City à la cote de 1,66 sur Unibet

Haaland pour mettre fin à sa disette face à Forest

Bien qu'Erling Haaland n'ait pas marqué la semaine dernière contre Brighton, il a continué à faire avancer son équipe. Le Norvégien a enregistré quatre tirs dans ce match, le plus haut total de son équipe, et a manqué une grosse occasion. Il a ensuite inscrit le but de la victoire contre Leipzig en Ligue des Champions.

Alors que City semblait se diriger vers un partage des points avec le RB Leipzig, Haaland a surgi avec un but vainqueur à la 78e minute. Il a tiré trois fois cadré dans ce match, avec un xG (buts attendus) de 1,08. Haaland a remporté tous ses duels, aériens comme au sol, démontrant à quel point il posait problème à la défense de Leipzig.

Il compte actuellement neuf buts en neuf matchs de Premier League, mais en a inscrit sept lors de ses six derniers matchs toutes compétitions confondues. Il n'a pas marqué contre Forest lors de ses cinq dernières tentatives. Avec des hôtes actuellement en manque de confiance, il pourrait saisir cette occasion pour mettre fin à sa disette face aux Tricky Trees.

Pronostic 2 Nottingham Forest vs Manchester City : Buteur à tout moment - Erling Haaland à la cote de 1,75 sur Unibet

Les soucis offensifs de Forest les pénalisent

Avec Haaland à la pointe de l'attaque de City, les statistiques offensives de son équipe allaient forcément être élevées. Les hommes de Maresca ont inscrit 20 buts en neuf matchs, soit une moyenne de 2,22 buts par rencontre. À l'extérieur, ils ont marqué neuf buts en quatre matchs et n'ont pas encore été tenus en échec cette saison.

De son côté, Nottingham Forest peine principalement devant le but. La troupe de Glasner n'a toujours pas marqué le moindre but en championnat au City Ground, ce qui doit être frustrant pour le public local. Les Tricky Trees occupent la dernière place du championnat pour leur rendement offensif, n'ayant inscrit que six buts en neuf matchs.

Aucun de leurs matchs à domicile en championnat n'a vu les deux équipes marquer cette saison. Malgré une défense de City légèrement fébrile, elle devrait être capable de museler la pire attaque de la division dans cette confrontation. Cinq des sept dernières confrontations directes n'ont vu qu'une seule équipe marquer.

Pronostic 3 Nottingham Forest vs Manchester City : Les 2 équipes marquent - non à la cote de 2,15 sur Unibet

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