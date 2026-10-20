كليرمونتايسي نظرة عامة

Cole Palmer, Chelsea'de eski formuna kavuştu. Chelsea efsanesi Gus Poyet, Stamford Bridge'in “mutlu” yıldızının neden Gianfranco Zola ve Eden Hazard ile aynı seviyeye ulaşabileceğini GOAL'a anlattı. Palmer, Batı Londra'ya transferinin ardından bu yolda ilerleyecek gibi görünüyordu ancak 2025-26 sezonunda zorlu bir dönem geçirdi ve ayrılabileceğine dair söylentiler gündeme geldi.
Simon Jordan, finansal düzenlemelerin ihlali konusunda Chelsea'nin aslında Manchester City'den “daha büyük ve daha ağır ihlallerde bulunan” bir kulüp olduğunu öne sürerek hararetli bir tartışma başlattı. Crystal Palace'ın eski sahibi, Batı Londra kulübünün Manchester City'nin şu anda maruz kaldığı düzeyde kamuoyu denetiminden ve sert tepkilerden büyük ölçüde kaçındığını düşünüyor.