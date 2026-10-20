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كليرمونتايسي

كليرمونتايسي نظرة عامة

Cole Palmer Eden Hazard Gianfranco Zola Chelsea 2026

Palmer, Zola ve Hazard seviyesine ulaşabilecek mi? Chelsea'nin yıldızı yeniden “mutlu”

Cole Palmer, Chelsea'de eski formuna kavuştu. Chelsea efsanesi Gus Poyet, Stamford Bridge'in “mutlu” yıldızının neden Gianfranco Zola ve Eden Hazard ile aynı seviyeye ulaşabileceğini GOAL'a anlattı. Palmer, Batı Londra'ya transferinin ardından bu yolda ilerleyecek gibi görünüyordu ancak 2025-26 sezonunda zorlu bir dönem geçirdi ve ayrılabileceğine dair söylentiler gündeme geldi.

C. PalmerPremier Lig
FBL-ENG-PR-CHELSEA-BOURNEMOUTH

“Manchester City’den beter!” Chelsea, mali ihlallerinin ardından “DAHA BÜYÜK hileciler” olarak nitelendirildi

Simon Jordan, finansal düzenlemelerin ihlali konusunda Chelsea'nin aslında Manchester City'den “daha büyük ve daha ağır ihlallerde bulunan” bir kulüp olduğunu öne sürerek hararetli bir tartışma başlattı. Crystal Palace'ın eski sahibi, Batı Londra kulübünün Manchester City'nin şu anda maruz kaldığı düzeyde kamuoyu denetiminden ve sert tepkilerden büyük ölçüde kaçındığını düşünüyor.

M.CityPremier Lig
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October 2026
كأس فرنسا
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FC Claira St Laurent
CSL
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كليرمونتايسي
CLT
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الترتيب

Premier Lig crestPremier Lig

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
2Arsenal crestArsenal7601115618
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3Brighton & Hove Albion crestBrighton & Hove Albion75112351816
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4Chelsea crestChelsea74121713413
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5Liverpool crestLiverpool733198112
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6Brentford crestBrentford7241138510
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