كليرمونتايسي نظرة عامة

Palmer, Zola ve Hazard seviyesine ulaşabilecek mi? Chelsea'nin yıldızı yeniden “mutlu”

Cole Palmer, Chelsea'de eski formuna kavuştu. Chelsea efsanesi Gus Poyet, Stamford Bridge'in “mutlu” yıldızının neden Gianfranco Zola ve Eden Hazard ile aynı seviyeye ulaşabileceğini GOAL'a anlattı. Palmer, Batı Londra'ya transferinin ardından bu yolda ilerleyecek gibi görünüyordu ancak 2025-26 sezonunda zorlu bir dönem geçirdi ve ayrılabileceğine dair söylentiler gündeme geldi.