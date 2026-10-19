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فرسون نظرة عامة

RB Leipzig v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2

Nkunku rechaza al Milan para seguir en el Leipzig

Christopher Nkunku ha enviado un mensaje claro al AC Milan sobre su futuro a largo plazo: admite que tiene pocas ganas de regresar a San Siro cuando termine su actual cesión al RB Leipzig. El internacional francés está disfrutando de su vuelta a la Bundesliga en el club alemán y espera que se alcance un acuerdo definitivo para quedarse en Alemania.

C. NkunkuRB Leipzig
AC Milan v Atalanta BC - Serie A 2026/27

Ramos y Chukwueze, bajas para el Milan ante el Bournemouth

El AC Milan ha sufrido un duro golpe por partida doble debido a las lesiones antes de su decisivo partido de la Europa League contra el Bournemouth este jueves. El equipo italiano tendrá que afrontar el encuentro europeo sin dos de sus principales opciones en ataque tras una mañana desastrosa en las instalaciones de entrenamiento del club.

G. RamosS. Chukwueze
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الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
2Lazio crestLazio76101441019
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3Roma crestRoma75201631317
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