فرسون نظرة عامة

Nkunku rechaza al Milan para seguir en el Leipzig

Christopher Nkunku ha enviado un mensaje claro al AC Milan sobre su futuro a largo plazo: admite que tiene pocas ganas de regresar a San Siro cuando termine su actual cesión al RB Leipzig. El internacional francés está disfrutando de su vuelta a la Bundesliga en el club alemán y espera que se alcance un acuerdo definitivo para quedarse en Alemania.