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الدوري الإيطالي
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سان سيرو
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معاينة مباراة ميلان ضد إنتر في الدوري الإيطالي: كل ما تحتاج إلى معرفته

القنوات الناقلة
ميلان ضد إنتر
ميلان
إنتر
الدوري الإيطالي
ماركوس تورام
الفاديو سيسي
لاوتارو مارتينيز

معاينة شاملة لمباراة ميلان وإنتر على ملعب سان سيرو الشهير. من يحسم مواجهة الديربي هذه في الدوري الإيطالي لصالحه؟

تقديم مباراة ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي

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الدوري الإيطالي - الجولة 10
سان سيرو

تنطلق مباراة ميلان وإنتر يوم السبت 31 أكتوبر، الساعة 15:45 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و19:45 بتوقيت جرينتش.

إيطاليا تحبس أنفاسها ترقبًا لديربي ميلانو كلاسيكي جديد

يحل إنتر، حامل لقب الدوري الإيطالي، ضيفًا على ميلان يوم السبت في نسخة جديدة من ديربي ديلا مادونينا الشهير.

ميلان يتعرض لأول انتكاسة تحت قيادة أموريم

خسر ميلان على أرضه أمام بولونيا 4-2 في مباراته الأخيرة، في أول هزيمة له هذا الموسم تحت قيادة مدربه الجديد روبن أموريم. ويتأخر بالفعل بفارق سبع نقاط عن إنتر حامل اللقب بعد تسع مباريات، لذا لن تتقبل جماهير ألتراس ميلان نتيجة سيئة في هذه المواجهة. ومما يثير القلق أن فريق أموريم خسر 3-0 أمام بورنموث في الدوري الأوروبي يوم 22 أكتوبر. وسجل اللاعب الشاب ألفادجو سيسيه هدفين في الخسارة أمام بولونيا، ليرفع اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا رصيده إلى أربعة أهداف في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

AC Milan v Bologna FC - Serie A 2026/27Getty Images

إنتر في الصدارة، لكن بفارق ضئيل للغاية

بدأ إنتر حملة الدفاع عن لقبه بصورة رائعة، إذ فاز في ثماني مباريات من أصل تسع ولم يتعرض لأي هزيمة، لكنه يتصدر الترتيب متقدمًا على لاتسيو فقط بفضل عدد الأهداف المسجلة. وفي مباراته الأخيرة، تغلب إنتر على فينيسيا متذيل الترتيب بفضل هدفين متأخرين سجلهما لاعبو المنافس في مرماهم. لم يكن ذلك أفضل أداء له هذا الموسم، لكنه حصد ثلاث نقاط أخرى. وإذا واصل تحقيق الانتصارات بهذه الطريقة، فقد يحرز لقبه الثالث خلال أربع سنوات.

Venezia FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images

أبرز الإحصائيات وأخبار الإصابات

  • من المثير للدهشة أن ميلان لم يخسر في آخر سبع مواجهات رسمية أمام غريمه إنتر، من بينها فوزان متتاليان في الدوري الإيطالي دون أن تهتز شباكه.
  • انضم فيكايو توموري إلى روبن لوفتوس تشيك ودييجو موريرا وأدريان رابيو في قائمة مصابي ميلان. ولا يزال إنتر يفتقد قائده لاوتارو مارتينيز، الذي يعاني من مشكلة في الفخذ.

أخبار الفريقين والتشكيلتان

التشكيلات المحتملة ميلان ضد إنتر

4-2-3-1
ميلان crest
ميلان
ميلان
التشكيل
إنتر crest
إنتر
إنتر
3-5-2
مايك ماينانمايك ماينانكوني دي وينتركوني دي وينترستراهينيا بافلوفيتشستراهينيا بافلوفيتشبيرفس إستوبينانبيرفس إستوبينانفيكايو توموريفيكايو تومورياوماري هوتشينسوناوماري هوتشينسونأردون جاشاريأردون جاشاريالفاديو سيسيالفاديو سيسيدافيد بارتيساغيدافيد بارتيساغييونس موسىيونس موسىجونسالو راموسجونسالو راموسايفان بروفيديلايفان بروفيديليان بيسيكيان بيسيكأليساندرو باستونيأليساندرو باستونيكارلوس أوجوستوكارلوس أوجوستوبيوتر زيلينسكيبيوتر زيلينسكيبيتار سوسيتشبيتار سوسيتشألكسندر ستانكوفيتشألكسندر ستانكوفيتشفيديريكو ديماركوفيديريكو ديماركوأندي ضيوفأندي ضيوفأنجي يوان بونيأنجي يوان بونيماركوس تورامماركوس تورام
إنتر crest
إنتر
إنتر
4-2-3-1
ميلان

التشكيلة الأساسية

إنتر

المدرب

  • روبن أموريم
  • كريستيان كيفو

المستوى الأخير

ميلان

ميلان - المستوى

سالزبورج
ف0-4
أتالانتا
ف3-2
بورنموث
خ3-0
أودينيزي
ف0-2
بولونيا
خ2-4
الهدف المسجل (المستقبل)
11/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
إنتر

إنتر - المستوى

كلوب بروج
خ3-4
بولونيا
ف1-3
شاختار
ف1-0
فيورنتينا
ف2-1
فينيزيا
ف0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
11/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

ميلانتعادلإنتر
3
2
0
وديات الأندية
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ميلان
ميلان
1
إنتر badge
إنتر
إنتر
1
انتهت
الدوري الإيطالي
ميلان badge
ميلان
ميلان
1
إنتر badge
إنتر
إنتر
0
انتهت
الدوري الإيطالي
إنتر badge
إنتر
إنتر
0
ميلان badge
ميلان
ميلان
1
انتهت
كأس إيطاليا
إنتر badge
إنتر
إنتر
0
ميلان badge
ميلان
ميلان
3
انتهت
كأس إيطاليا
ميلان badge
ميلان
ميلان
1
إنتر badge
إنتر
إنتر
1
انتهت
7الأهداف المسجلة2
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إنترإنترإنتر
98102510+1525
ف
ف
ف
ف
ت
2
لاتسيولاتسيولاتسيو
9810227+1525
ف
ف
ف
ف
ف
3
روماروماروما
9630238+1521
ف
ت
ف
ت
ت
4
كوموكوموكومو
9621178+920
ف
ف
ف
ت
خ
5
ميلانميلانميلان
95311811+718
خ
ف
ف
ت
ف
6
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
95222214+817
ف
ت
ف
خ
ف
7
نابولينابولينابولي
94231711+614
ف
ت
خ
ف
ت
8
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
94231110+114
خ
ف
خ
ت
ف
9
تورينوتورينوتورينو
94141414013
خ
ف
ف
ف
ت
10
كالياريكالياريكالياري
9414813-513
خ
خ
خ
ت
ف
11
بولونيابولونيابولونيا
93241212011
ف
ف
خ
ف
ت
12
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
93241617-111
ت
ت
خ
ف
خ
13
جنوىجنوىجنوى
9315813-510
ف
ف
خ
ف
خ
14
ليتشيليتشيليتشي
93061019-99
خ
خ
ف
خ
خ
15
ساسولوساسولوساسوولو
92251422-88
خ
خ
خ
ت
خ
16
مونزامونزامونزا
92161622-67
خ
خ
ف
خ
ف
17
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
9126918-95
ت
خ
خ
خ
خ
18
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
91261121-105
ت
خ
خ
خ
ت
19
بارمابارمابارما
9126515-105
ت
خ
خ
خ
ف
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
9108619-133
خ
خ
ف
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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