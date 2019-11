موعد مباراة ميلان ونابولي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أحمد جمال

يفتح استاد سان سيرو أبوابة لاستضافة مباراة قوية بين ميلان ونابولي ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي 2019-20، وسنستمتع مع هذه المباراة الهامة والقوية بين الفريقين يوم السبت 23 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 26 ربيع الأول 1441 هجرياً.

مازال الروسونيري يُعاني كثيراً ويقدم نتائج غير جيدة، ولكن يُمني عشاق الديافولو النفس بأن المدرب الجديد سيصلح جميع نقاط ضعف الفريق مع الوقت، خاصة مع الأداء المقبول الذي قدمه الفريق رغم الخسارة بنتيجة هدف دون رد أمام يوفنتوس في الجولة الماضية، ولكن مازال يحتل ميلان المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة فقط.

على الجانب الآخر يحتل نابولي المركز السابع برصيد 19 نقطة، ويُعد أدائهم هذا العام مختلف كلياً عما كان عليه الفريق في السنوات السابقة، وبالفعل لم تكن النتائج الآخيرة مرضية للجماهير، بدأت من تعادل مع سبال لتعادل جديد مع أتالانتا ومنها إلى هزيمة أمام روما، قبل أن يتعادلوا في الجولة السابقة على ملعبهم أمام جنوى.

ويُقدم لكم جول النسخة العربية كل ما تريد معرفته عن مباراة ميلان ونابولي القادمة ضمن الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي 2019-20، الموعد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين.

لا توجد غيابات في صفوف ميلان في مباراته القادمة ضد نابولي بسبب الإصابة، ولكن سيغيب كلٌا من هاكان تشالهان أوجلو وإسماعيل بن ناصر بسبب الإيقاف.

