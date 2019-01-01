ريكاردو رودريجيز يقترب من مغادرة ميلان

قد يرحل في فترة الانتقالات القادمة

أشارت تقارير صحفية، إلى أن وكيل أعمال ريكاردو رودريجيز، لاعب ميلان سيعقد جلسة مع إدارة الروسونيري لمناقشة رحيل موكله قريباً.

وانضم السويسري الدولي، إلى صفوف ميلان خلال صيف 2017 قادماً من نادي فولفسبورج الألماني مقابل 15 مليون يورو بالإضافة إلى 2 مليون إضافات.

وتقلصت فرص مشاركة الظهير صاحب الـ 27 عاماً، هذا الموسم بعد استقطاب ثيو هيرنانديز من ريال مدريد.

ووفقاً لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت، أن وكيل اللاعب السويسري سيجلس مع إدارة ميلان والجهاز الفني يوم الجمعة للنقاش حول مستقبل موكله.

وكما ألمحت الصحيفة فإن هذا يعني اقتراب اللاعب من الرحيل عن صفوف ميلان، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة للعودة والمشاركة بشكل أساسي من جديد.

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وفي أول موسمين للاعب مع الروسونيري، شارك خلالهما بشكل أساسي، قبل أن يتراجع إلى دكة البدلاء هذا الموسم.

جدير بالذكر أن رودريجيز شارك مع ميلان هذا الموسم في أربع مباريات فقط، لم يتمكن خلالهم من تسجيل أو صناعة أي أهداف.