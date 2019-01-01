أنباء غير سارة لفوزي غلام قبل مباراة ميلان

أخبار ليست سعيدة للاعب الجزائري

أشارت تقارير صحفية، إلى أن فوزي غلام لاعب نابولي، تعرض إلى انتكاسة ولن يكون متاحاً مع فريقه أمام ميلان.

ويستعد نابولي لمواجهة الروسونيري، مساء السبت القادم، في إطار مباريات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري.

ووفقاً للصحافة الإيطالية، فإن سيباستيانو لوبيرتو، سيشغل مركز الظهير في المباراة، بعد تعرض غلام لانتكاسة بالأمس.

وفي سياق متصل، سيغيب المهاجم البولندي أركاديوش ميليك، عن فريق الجنوب الإيطالي، بعد إصابته خلال فترة التوقف الدولي الماضية.

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جدير بالذكر أن نابولي يحتل المركز السابع من جدول الدوري برصيد 19 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن أتلانتا صاحب المركز الخامس.

وعلى الجانب الآخر يحتل ميلان المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة، بفارق أربع نقاط عن بارما صاحب المركز الثامن.