موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري المصري، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للقاء

يفتح استاد القاهرة أبوابة لاحتضان المباراة التي ستجمع بين الأهلي وطلائع الجيش، وذلك في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز 2019-20، وذلك يوم الاثنين القادم 10 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 16 جمادي الآخر 1441 هجريًا، حيث يسعى المارد الأحمر لمواصلة موسمه المثالي.

نجح الشياطين الحمر في الجولة الماضية في فك عقدة بيراميدز، بعد أن فاز الفريق بهدفين لهدف بفضل تألق الثنائي "أليو" الوافدين الجديد للنادي في هذا الموسم، ليواصل الأهلي انطلاقته الخيالية بتحقيق الفوز في جميع المباريات التي لعبها منذ بداية الموسم حتى الآن ويصل إلى النقطة 39 بعد أن فاز في 13 مباراة مع تبقي ثلاث مؤجلات له.

في المقابل، يحتل طلائع الجيش المركز الثالث عشر ولكنه يبتعد بفارق 4 نقاط فقط عن مؤخرة الترتيب، لن تكون المهمة سهلة بالمرة في مواجهة المتصدر، ولكنه يطمح لأن يكون أول فريق ينجح في إيقاف الأهلي، وهو ما قد يمنح الفريق دفعة معنوية هائلة يحتاجها في الفترة المقبلة من أجل أن تساعده على ضمان البقاء في الدوري.

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وفي هذا التقرير المقدم لكم من جول النسخة العربية سنتعرف سوياً على موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري 2019-20 ، بالإضافة إلى القنوات الناقلة.

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موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الأهلي - طلائع الجيش استاد القاهرة الاثنين 10 فبراير 2020،

16 جمادى الآخرة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية ON SPORTS HD

TIME SPORTS HD

الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي

سيتواصل افتقاد الأهلي للرباعي سعد سمير، رمضان صبحي، محمد محمود وحمدي فتحي للإصابة، عدا ذلك لن يغيب أي لاعب عن الشياطين الحمر في مواجهة طلائع الجيش بالجولة المقبلة.



سيبدأ المدرب رينيه فايلر بالشناوي في حراسة المرمى، وأمامه فتحي وربيعة وأيمن أشرف ومعلول، وفي الوسط سيتواجد السولية بجانب ديانج، وأمامها أفشة والشحات وأحمد الشيخ، وسيقود هجوم الفريق أليو بادجي.





التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - أيمن أشرف - رامي ربيعة - أحمد فتحي

عمرو السولية - أليو ديانج

حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - أحمد الشيخ

أليو بادجي

الغيابات والتشكيل المتوقع لبيراميدز

لن يفتقد طلائع الجيش لغياب أي لاعب سواء للإصابة أو الإيقاف عن المباراة الصعبة التي تنتظره ضد الأهلي متصدر الترتيب في الجولة المقبلة.

من المتوقع أن يواصل عبد الحميد بسيوني اعتماده على طريقة لعب 3/5/2 بتواجد محمد بسام في حراسة المرمى، أمامه الثلاثي خالد سطوحي، محمد ناصف وعلي الفيل، وفي خط الوسط هناك مهند لاشين، محمد أشرف روقة، عمار حمدي وعلى الأطراف أحمد عبد الرحمن زولا وأحمد سمير، وفي المقدمة الثنائي ناصر منسي وعمر جمال.

التشكيل | 3-5-2