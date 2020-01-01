الترجي يعادل رقم الأهلي القياسي في دوري أبطال إفريقيا

الترجي يواصل الانتصارات

حقق الترجي التونسي الفوز على نظيره فيتا كلوب الكونغولي بهدفين دون مقابل، ضمن الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ثنائية فوسيني كوليبالي وحمدو الهوني، قادت الترجي لصدارة مجموعته في دوري الأبطال، ولتحقيق رقم قياسي من حيث الانتصارات في البطولة.

الترجي حقق الفوز رقم 19 تواليًا إفريقيًا، ليعادل رقم الأهلي المصري الذي حققه مسبقًا، ليعلن عن نفسه في الوقت الحالي بأنه يدافع عن لقبه بقوة.

الترجي يتصدر المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، حيث حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 1 ولم يتلق أي هزيمة حتى الأن في دور المجموعات.

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ويتواجد في المجموعة مع الترجي التونسي كلًا من الرجاء المغربي وشبيبة القبائل وفيتا كلوب، حيث يتنافس الثلاثي على البطاقة الثانية للتأهل.