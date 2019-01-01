فايلر: ضغط المباريات أمر واقع والفوز على بلاتنيوم مهم

المدير الفني للأهلي يتحدث عن مواجهة بلاتنيوم الزيمبابوي.

أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على أن فريقه يعاني من ضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة، وذلك قبل مواجهة بلاتنيوم الزيمبابوي.

الأهلي يستضيف بلاتنيوم مساء غدٍ السبت، بالجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الثانية، ببطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب السلام بالقاهرة.

فايلر قال خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "الأهلي يعاني من ضغط المباريات، حيث يخوض مباراتين بعد كل ثلاثة أيام".

المدرب السويسري تابع: "الضغط أصبح أمرًا واقعًا، ويجب علينا التعامل معه، حيث نستعد بشكل جيد قبل كل مباراة لأن هدفنا هو الفوز".

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رينيه واصل: "أغلقنا ملف الدوري المصري، لأننا نعرف جيدًا أهمية دوري أبطال إفريقيا بالنسبة لجماهير القلعة الحمراء".

واختتم فايلر تصريحاته قائلًا: "مواجهة بلاتنيوم الزيمبابوي ستكون مهمة للغاية، ونسعى لتحقيق الفوز والحصول على نقاط المباراة، والجميع جاهز لفعل ذلك".

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة، برصيد 3 نقاط، بعد الفوز على الهلال السوداني، حيث يتصدرها النجم الساحلي التونسي، وبلاتنيوم يحتل المركز الأخير بدون نقاط.