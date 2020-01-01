الاتحاد المصري يكشف عن موعد مباريات دور الـ16 ببطولة الكأس

ستنهي الأندية ارتباطاتها بالدور الأول في 11 فبراير المقبل باستثناء أندية الأهلي والزمالك والمصري

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا صحفيًا كشف فيه عن موعد إقامة دور ال 16 لبطولة كأس مصر، للموسم الجاري 2019\2020.

وقال بيان الاتحاد المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي : "قررت لجنة المسابقات إقامة دور ال 16 لبطولة كأس مصر خلال الفترة من 15 إلى 21 فبراير المقبل".

وأضاف البيان : "أكد حسام الزناتي مدير مسابقات الاتحاد في تصريحات للصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن ذلك يأتي استثمارا للفراغ الزمني بين الدورين الأول والثاني لمسابقة الدوري الممتاز".

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وستنهي الأندية ارتباطاتها بالدور الأول في 11 فبراير المقبل باستثناء أندية الأهلي والزمالك والمصري التي لا تزال لديها مباريات في الدور الأول فضلًا عن ارتباطاتها الأفريقية أيضًا.

وتابع زناتي : "الطبيعي أن يستثنى فريقي الأهلي والزمالك من اللعب في دور ال16 لبطولة الكأس في هذا التوقيت نظرًا لارتباطاتهما المحلية والأفريقية".

وواصل: "جدول الدور الثاني سيعلن كاملاً في وقت لاحق فور تحديد المواعيد النهائية، وأماكن مباريات الأندية المصرية في الأدوار النهائية لبطولتي الأندية الأفريقية، وبيان أي منها ستقام في الداخل أو الخارج".

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واختتم: "مواعيد دور ال16 لبطولة كأس مصر سوف يتم إعلانها فور ردود الموافقات الأمنية عليها".