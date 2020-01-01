عين على الحكم - هل هدف الأهلي الثاني في بيراميدز صحيح؟

الأهلي حقق فوزًا صعبًا على بيراميدز

حقق الأهلي فوزًا صعبًا على نظيره بيراميدز بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.

الأهلي حقق الفوز بعد أن كان متأخرًا، حيث كسر عقدة بيراميدز التي استمرت لـ3 مباريات دون فوز بعد اطلاق الأسم الجديد على بيراميدز.

وشهد الهدف الثاني للأهلي اعترضات كثيرة بسبب تواجد كرة ثانية داخل ملعب الدفاع الجوي أثناء لعب علي معلول للضربة الركنية.

#ديانج يقود #الأهلى للفوز الأول على #بيراميدز فى الوقت القاتل

تقدم على جبر لبيراميدز فى الدقيقة 53 وتعادل أليو بادجي للأهلى فى الدقيقة 77 قبل أن يحرز أليو ديانج هدف الفوز فى الدقيقة 91.

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وإليكم نص المادة في قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، بشأن تواجد كرتين داخل الملعب أثناء لعب الأهلي الركنية التي أسفرت عن هدف.

المزيد من الفرق

الفقرة الثانية من المادة الثانية من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم تنص على الآتي: "لو أن كرة إضافية تواجدت في الملعب أثناء المباراة، على الحكم إيقاف اللقاء حال تداخلت الكرة مع اللعبة".

وأضافت المادة: "يتم استئناف اللعب بإسقاط الكرة في المكان الذي تواجدت به لحظة نزول الكرة الإضافية الملعب".

وتختتم المادة: "لو أن الكرة الإضافية تواجدت في الملعب ولكنها لم تكن مؤثرة على اللعبة، لا يتم إيقاف المباراة ويتعين على الحكم إخراج الكرة الإضافية في أقرب وقت ممكن".

فإليكم الحُكم الأن مع تواجد إعادة الهدف، هل هدف الأهلي الثاني صحيح أم أخطأ الحكم في تقديره للكرة وقتها؟