أخبار الانتقالات: إيكاردي يوقع مع باريس رسميًا وبرشلونة لن يتخلى عن لاوتارو

حسب ما ذكرت صحيفة توتوسبورت فإن تشيلسي وباريس سان جيرمان في سباق للتعاقد مع أليكس تيليس مع بداية سوق الانتقالات.

أجرى الظهير الأيسر في بورتو محادثات مع كلا الناديين، لكن فريق الدوري الإنجليزي الممتاز هو الوجهة الأقرب له.

أعلن باريس سان جيرمان صباح اليوم عن التعاقد رسميًا مع ماورو إيكاردي من الإنتر .

انضم الأرجنتيني الصيف الماضي للفريق العاصمي على سبيل الإعارة، وبحسب التقارير فإن صفقة شراء عقده كلفت حوالي 50 مليون يورو.

