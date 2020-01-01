أخبار الانتقالات: إيكاردي يوقع مع باريس رسميًا وبرشلونة لن يتخلى عن لاوتارو
انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.
مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديش في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.
ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي
وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إريكسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.
الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.
وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم الأحد 31 مايو 2020.
أخبار الانتقالات اليوم الأحد 31 مايو 2020:
- رغبة دافيد لويز تودي براتبه!
- تشيلسي يتصدر السباق على توقيع أليكس تيليس
- رسميًا: باريس سان جيرمان يتعاقد مع إيكاردي
- إليوت رفض ريال مدريد بسبب محمد صلاح
- ريال مدريد لن يضم أي لاعب هذا الصيف
- صراع قوي على ظهير أتلتيكو مدريد أرياس
- كامافينجا يختار ريال مدريد
- سيلتيك لن يبيع أجير إلا بالسعر المناسب
- تشيلسي الوجهة الأقرب لكوتينيو
- لاكازيت يحبط تحركات الإنتر
- رين يستبعد رحيل كامافينجا
- برشلونة لن يتخلى عن لاوتارو
- مستقبل إيجالو معلق بعودة الدوري الصيني
- يوفنتوس يطلب فاتي كجزء من صفقة بيانيتش
- انفراجه في تجديد عقد ألابا مع بايرن ميونخ
رغبة دافيد لويز تودي براتبه!
ذكرت صحيفة ميرور أن دافيد لويز مدافع آرسنال سينخفض راتبه بشكلٍ كبير إذا عاد إلى بنفيكا في سوق الانتقالات القادمة.
أكد البرازيلي أنه تحدث إلى رئيس النادي البرتغالي، والذي أبلغه أنه لا يمكن أن يحصل على راتب أكبر من 32 ألف جنيه استرليني في الأسبوع، في حين أنه يتقاضى مع الجانرز 38 مليون.
تشيلسي يتصدر السباق على توقيع أليكس تيليس
حسب ما ذكرت صحيفة توتوسبورت فإن تشيلسي وباريس سان جيرمان في سباق للتعاقد مع أليكس تيليس مع بداية سوق الانتقالات.
أجرى الظهير الأيسر في بورتو محادثات مع كلا الناديين، لكن فريق الدوري الإنجليزي الممتاز هو الوجهة الأقرب له.
رسميًا: باريس سان جيرمان يتعاقد مع إيكاردي
أعلن باريس سان جيرمان صباح اليوم عن التعاقد رسميًا مع ماورو إيكاردي من الإنتر .
انضم الأرجنتيني الصيف الماضي للفريق العاصمي على سبيل الإعارة، وبحسب التقارير فإن صفقة شراء عقده كلفت حوالي 50 مليون يورو.
Mauro Icardi signs Paris Saint-Germain contract until 30 June 2024— Paris Saint-Germain (@PSG_English) May 31, 2020
Paris Saint-Germain are delighted to announce the signing of Mauro Icardi on a permanent deal, following the striker’s loan from Inter Milan during the 2019-2020 season. https://t.co/fynMzu5Uw6 pic.twitter.com/3M48PSsXHh
إليوت رفض ريال مدريد بسبب محمد صلاح
أفادت صحيفة "ذي أتليتيك" أن لاعب ليفربول الشاب هارفي إليوت رفض فرصة التعاقد مع ريال مدريد بعد أن أتيحت له فرصة مقابلة قائد النادي سيرخيو راموس.
وأوضح إليوت أنه رفض الفرصة بسبب عدم رضاه عن تدخل الإسباني على محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، والتي تسببت في إصابته في الكتف.
ريال مدريد لن يضم أي لاعب هذا الصيف
أفادت ماركا أن ريال مدريد لن يضم أي لاعب في سوق الانتقالات القادمة.
مع توقعات تشير إلى أنه قد يخسر 150 مليون يورو بسبب عودة الدوري الإسباني بدون جمهور، تم تأجيل التحركات نحو إرلينج هالاند من دورتموند وإدواردو كامافينجا من رين.
صراع قوي على ظهير أتلتيكو مدريد أرياس
بحسب آس فإن الظهير الأيمن لأتلتيكو مدريد سانتياجو أرياس مطلوب في عدد من الأندية في سوق انتقالات الصيف القادم.
يهتم كل من روما وإنتر ونابولي بالكولومبي الذي من المحتمل أن يغادر الأتليتي مع بداية الميركاتو بسبب عدم حصوله على فرصة للعب هذا الموسم.
كامافينجا يختار ريال مدريد
أفادت آس أن لاعب خط وسط رين إدواردو كامافينجا اتخذ قراراً بالانضمام إلى ريال مدريد .
كان اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا محل اهتمام من باريس سان جيرمان ويوفنتوس، لكن تقاليد الريال وأسطورة زين الدين زيدان ساعدته في اتخاذ قراره.
سيلتيك لن يبيع أجير إلا بالسعر المناسب
حسبما ذكرت ذا ستار فإن سيلتيك لن يبيع كريستوفر أجير بسعر أقل من 20 مليون جنيه استرليني.
وبعد أداء اللاعب اللافت مع الفريق في الدوري الاسكتلندي، أصبح مطلب لأندية مثل ليستر سيتي وميلان في سوق الانتقالات القادمة.
تشيلسي الوجهة الأقرب لكوتينيو
أشارت تقارير نشرت على ستار إلى أن تشيلسي يقترب من ضم فيليبي كوتينيو على سبيل الإعارة مقابل 10 مليون جنيه استرليني مع بداية سوق الانتقالات.
وبعد أن فشل في الاستقرار في برشلونة أو بايرن ميونخ منذ مغادرته ليفربول ، جذب الدولي البرازيلي اهتمامًا كبيرًا من أكثر من فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.
آرسنال وتوتنهام ومانشستر يونايتد وليستر سيتي من بين هذه الأندية المهتمة بضمه في الميركاتو.
لاكازيت يحبط تحركات الإنتر
أفادت صحيفة ميرور أن ألكساندر لاكازيت لا ينوي الانتقال إلى إنتر ليحل محل لوتارو مارتينيز القريب من الرحيل إلى برشلونة مع بداية سوق الانتقالات.
مستقبل مهاجم آرسنال غامض حاليًا، لكنه بحسب التقارير والأخبار لن يتجه إلى الدوري الإيطالي.
رين يستبعد رحيل كامافينجا
استبعد رئيس رين نيكولاس هولفيك رحيل إدواردو كامافينجا هذا الصيف، رغم ارتباط لاعب خط الوسط بالانضمام لريال مدريد مع بداية سوق الانتقالات.
انتشرت في الفترة الأخيرة أخبار أشارت إلى أن الريال مهتم بلاعب خط الوسط البالغ من العمر 17 عامًا، حيث يبحث عن بديل لكاسيميرو.
ومع ذلك، قال هولفيك أن كامافينجا الذي يمتد عقده حتى عام 2022، سيبقى في رين لموسم آخر على الأقل.
برشلونة لن يتخلى عن لاوتارو
وفقًا لماركا، فإن برشلونة مصمم على الحصول على توقيع لاوتارو مارتينيز في سوق الانتقالات القادمة.
أشار الإنتر هذا الأسبوع أنه لن يقبل أي عرض أقل من الشرط الجزائي المتواجد في عقد الأرجنتيني، لكن مارتينيز نفسه يريد الرحيل للكامب نو للعب بجوار زميله في المنتخب ليونيل ميسي.
مستقبل إيجالو معلق بعودة الدوري الصيني
بحسب صحيفة ميرور فإن فرصة بقاء أوديون إيجالو في مانشستر يونايتد معلقة بموعد عودة الدوري الصيني بعد التوقف بسبب فيروس كورونا.
اللاعب حاليًا معار من شنجهاي، ويمكن السماح له بالبقاء في إنجلترا إذا تأخرت عودة الدوري في الصين إلى ما بعد التاريخ المبدأي الذي تحدد في أواخر يونيو أو أوائل يوليو.
يوفنتوس يطلب فاتي كجزء من صفقة بيانيتش
قال يوفنتوس لبرشلونة إنه سيحتاج إلى إضافة أنسو فاتي إلى أي صفقة تبادل من أجل ميراليم بيانيتش.
أفادت توتو سبورت أن البيانكونيري حريص على ضم نجم الكتلان الشاب البالغ من العمر 17 عامًا إذا أجبر على التخلي عن صانع الألعاب بوسني.
لكن سبورت الكتالونية أضافت إلى أن البيانكونيري سيطلب ريكي بويج إذا رفض الكتلان التخلي عن الجناح الشاب.
انفراجة في تجديد عقد ألابا مع بايرن ميونخ
أشار دافيد ألابا إلى أن عملية تجديد عقده مع بايرن ميونخ قد تتم في الأسابيع القليلة القادمة.
وبعد التجديد مع مانويل نوير أشار هانزي فليك إلى أنه حريص على استمرار النمساوي الدولي مع البافاري.
وينتهي عرض الظهير الأيسر مع الفريق في صيف 2021، ويحظى باهتمام طرفي الكلاسيكو برشلونة وريال مدريد .