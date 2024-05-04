ريال مدريد وقادش | بروفة أنشيلوتي "الجائع" ترعب توخيل.. والثانية الأخيرة تنهي المعضلة الكبرى!

الميرنجي جاهز لموقعة البايرن!

حقق ريال مدريد نتصارًا غاليًا على حساب ضيفه قادش بنتيجة (3-0) مساء اليوم السبت على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني.

وسجل ثلاثية ريال مدريد في الشوط الثاني عن طريق إبراهيم دياز وجود بيلينجهام وخوسيلو في الدقائق 51 و68 و(90+3)، ليرفع النادي الملكي رصيده إلى 87 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، أما قادش فتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الثامن عشر (أحد مراكز الهبوط).

وينتظر ريال مدريد هدية من مواجهة برشلونة وجيرونا بعد قليل، حيث يعني أي تعثر للفريق الكتالوني (سواء بالخسارة أو التعادل) تتويج الميرنجي بلقب الدوري الإسباني رسميًا.