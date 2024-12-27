أخبار دوري روشن اليوم | نيدفيد يتوجه إلى السعودية والنصر ينقض على هدف عمالقة أوروبا

نقدم لكم أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024

ترصد النسخة العربية من جول أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024

سيقدم له راتبًا أكبر مما طلبه .. النصر يُغري هداف الدوري الفرنسي للتفوق على عمالقة أوروبا!

يبحث نادي النصر حاليًا عن تدعيم صفوفه بمهاجم مميز، بناءً على طلب المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق، مما جعل أنظاره تذهب إلى الكندي جوناثان ديفيد نجم ليل وهداف الدوري الفرنسي.

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بسبب كأس العالم 2034 .. فرينكي دي يونج يعرض نفسه على دوري روشن السعودي!

يبحث أحد نجوم برشلونة البارزين، الانضمام لدوري روشن السعودي خلال الفترة الحالية، بعد أن أصبحت المملكة واجهة كروية بارزة عالميًا، خاصة بعد إعلان استضافتها كأس العالم 2034.

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وكشفت صحيفة "آس" عن أن علي دورسون وكيل أعمال الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط وقائد برشلونة، أجرى اتصالات مع عدد من الأندية السعودية، لانتقال اللاعب إلى أحدها.

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"الإدارة أبلغتني بهذا الأمر عن نيمار!" .. وكيل رينان لودي يكشف مصيره مع الهلال رسميًا

كشف بابلو ميراندا، وكيل أعمال رينان لودي، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن كواليس اجتماعه مع إدارة الزعيم؛ لحسم مستقبل اللاعب رسميًا.

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"جويدو فينجا قد يرحل خلال ساعات قليلة!" .. اجتماع مصيري مرتقب في النصر

يشهد نادي النصر "اجتماعًا مصيريًا"، يوم السبت القادم؛ لإغلاق واحد من أهم الملفات، في مستقبل هذا الكيان الرياضي السعودي الكبير.

ووفقًا لصحيفة "عكاظ" مساء اليوم الخميس، يجتمع مسؤولو شركة نادي النصر "الربحية" مع ماجد الجمعان، يوم السبت القادم؛ من أجل مناقشة عمله في قلعة العالمي، من عدمه.

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مفاجأة .. ثنائي الهلال والأهلي يعرض نفسه على فنربخشه

يبدو أن السوق التركي أصبح وجهة للنجوم العالميين، الذين اقتربوا من مغادرة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ سواء في الميركاتو الشتوي "يناير 2025"، أو في صيف العام القادم.

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جناح الأهلي آلان سانت ماكسيمين انتقل إلى فنربخشه، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، ولمدة موسم رياضي واحد على سبيل الإعارة؛ بينما اقترب نجم النصر أندرسون تاليسكا، من الانضمام إلى نفس الفريق التركي، في يناير 2025، وبخلاف كل منهما، هناك ثنائي آخر يستعد للرحيل إلى تركيا قريبًا.

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"يُريد شيئًا واحدًا فقط" .. وكيل أعمال فرينكي دي يونج يحسم موقفه من الانتقال إلى دوري روشن السعودي

حسم علي دورسون وكيل أعمال النجم الهولندي فرينكي دي يونج، حقيقة الأخبار التي تم تداولها، حول عرضه على أندية في دوري روشن السعودي، للحصول على خدماته.

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بعد البراءة من قضايا الفساد .. بافيل نيدفيد يستعد للعودة إلى كرة القدم من بوابة دوري روشن السعودي!

يستعد النجم التشيكي بافيل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس السابق، للعودة مرة أخرى للعمل في كرة القدم، من بوابة دوري روشن السعودي، بعد غياب دام لمدة عامين، بسبب قضايا الفساد بالنادي الإيطالي.

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