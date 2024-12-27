"يُريد شيئًا واحدًا فقط" .. وكيل أعمال فرينكي دي يونج يحسم موقفه من الانتقال إلى دوري روشن السعودي

رد قوي من وكيل أعمال دي يونج

حسم علي دورسون وكيل أعمال النجم الهولندي فرينكي دي يونج، حقيقة الأخبار التي تم تداولها، حول عرضه على أندية في دوري روشن السعودي، للحصول على خدماته.

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وكانت صحيفة "AS" الإسبانية، قد أكدت على أن دورسون قام بعرض دي يونج على أندية في دوري روشن السعودي، في ظل عدم موافقته على تجديد عقده، ورغبته في الرحيل.

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وقال دورسون خلال تصريحات لصحيفة "دي تيليجراف" الهولندي: "من يدري ربما نبقى مرتبطين مع برشلونة لفترة أطول، فهو سعيد مع النادي الكتالوني، والنادي يشعر بنفس الأمر تجاه اللاعب".

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وأضاف: "الحديث عن انتقاله إلى الدوري السعودي هو كلام عبثي تمامًا، وهدفه هو تشتت الانتباه عن الطموح الحقيقي لفرينكي، فهو يُريد شيئًا واحدًا فقط، أن يكون في أفضل حالاته للتألق لفترة أطول مع النادي الذي يحبه، ويشعر فيه وكأنه في منزله".

وينتهي عقد فرينكي دي يونج مع برشلونة في صيف 2026، لتبقى في عقده موسم ونص الموسم، وسط محاولات من جانب برشلونة للتمديد، وفقًا لما أكدته بعض التقارير الصحفية.