مفاجأة .. ثنائي الهلال والأهلي يعرض نفسه على فنربخشه

تطورات جديدة قبل فتح باب الميركاتو الشتوي..

يبدو أن السوق التركي أصبح وجهة للنجوم العالميين، الذين اقتربوا من مغادرة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ سواء في الميركاتو الشتوي "يناير 2025"، أو في صيف العام القادم.

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جناح الأهلي آلان سانت ماكسيمين انتقل إلى فنربخشه، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، ولمدة موسم رياضي واحد على سبيل الإعارة؛ بينما اقترب نجم النصر أندرسون تاليسكا، من الانضمام إلى نفس الفريق التركي، في يناير 2025.

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وبخلاف هذا الثنائي.. فجّر الإعلامي الرياضي طلحة أرسلان، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بشأن اسمين أخريين قد ينضما إلى الدوري التركي، قادمين من الملاعب السعودية، خلال الفترة القادمة.

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أرسلان أكد في تصريحات مع شبكة "X Sports"، مساء اليوم الخميس، أن هذين الاسمين هما خاليدو كوليبالي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ومهاجم الأهلي روبرتو فيرمينو.

وكشف الإعلامي الرياضي عن أن كوليبالي سيرحل عن الفريق الهلالي، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025"؛ حيث تلقى عرضين من تركيا، للتعاقد معه بشكل رسمي.

وأشار إلى أن وكيل أعمال المدافع السنغالي البالغ من العمر 33 سنة، "رشحه" لنادي فنربخشه بقيادة مدربه جوزيه مورينيو؛ للانضمام إلى الفريق التركي، بعد الرحيل عن الهلال.

وبخصوص فيرمينو، فليس بجديد ارتباطه بالدوري التركي؛ إلا أن المفاجأة التي تحدث عنها أرسلان، هي أن وكيل المهاجم البرازيلي، هو من عرضه على نادي فنربخشه، وليس الأخير من طلبه.

وأكد طلحة أرسلان أن إدارة نادي فنربخشه، لم ترد على وكيل روبرتو فيرمينو - حتى الآن -؛ سواء بموافقة التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 33 سنة، أو رفض إتمام الصفقة نهائيًا.

جدير بالذكر أن كوليبالي انضم إلى الهلال في صيف 2023، قادمًا من نادي تشيلسي، حيث خاض 63 مباراة رسمية - حتى الآن -؛ بينما انتقل فيرمينو من ليفربول إلى الأهلي، في نفس العام، مشاركًا في 53 لقاءً منذ ذلك الوقت.