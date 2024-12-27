سيقدم له راتبًا أكبر مما طلبه .. النصر يُغري هداف الدوري الفرنسي للتفوق على عمالقة أوروبا!

مهاجم ليل مستهدف من جانب النصر

يبحث نادي النصر حاليًا عن تدعيم صفوفه بمهاجم مميز، بناءً على طلب المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق، مما جعل أنظاره تذهب إلى الكندي جوناثان ديفيد نجم ليل وهداف الدوري الفرنسي.

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ويتصدر ديفيد قائمة هدافي الدوري الفرنسي حاليًا برصيد 11 نقطة، متفوقًا بفارق هدف واحد عن برادلي باركولا نجم باريس سان جيرمان.

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وأشار الإعلامي إكرم كونور عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إلى أن النصر قد يتقدم بعرض قيمته تتراوح ما بين 10 إلى 15 مليون يورو إلى نادي ليل، للحصول على خدمات جوناثان ديفيد.

وأضاف كونورو أن ديفيد يطلب راتبًا سنويًا يصل إلى 6 ملايين يورو من الأندية الأوروبية التي ترغب في الحصول على خدماته، ولكن النصر قد يعرض عليه راتبًا أكبر مما طلبه.

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يأتي ذلك في ظل اهتمام عمالقة أوروبا بالتعاقد مع المهاجم الكندي، حيث يرغب كلًا من: "يوفنتوس وميلان ونابولي وأستون فيلا وآرسنال ومانشستر يونايتد وتوتنهام ووست هام ونيوكاسل وباريس سان جيرمان".

ويُريد بيولي ضم مهاجم في صفوف النصر، من أجل تعويض النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانتقال بشكل رسمي إلى فنربخشه التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.