"جويدو فينجا قد يرحل خلال ساعات قليلة!" .. اجتماع مصيري مرتقب في النصر

جماهير النصر تحمّل فينجا مسؤولية انتكاسات الفريق وتطالب برحيله منذ فترة..

يشهد نادي النصر "اجتماعًا مصيريًا"، يوم السبت القادم؛ لإغلاق واحد من أهم المفات، في مستقبل هذا الكيان الرياضي السعودي الكبير.

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النصر يُعاني من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ حيث خسر لقب السوبر السعودي، قبل توديع كأس خادم الحرمين الشريفين؛ مع احتلال "المركز الرابع" في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين، والتأهل إلى ثمن نهائي مسابقة النخبة الآسيوية.

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ووفقًا لصحيفة "عكاظ" مساء اليوم الخميس، يجتمع مسؤولو شركة نادي النصر "الربحية" مع ماجد الجمعان، يوم السبت القادم؛ من أجل مناقشة عمله في قلعة العالمي، من عدمه.

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الصحيفة كشفت عن أن الجمعان أخبر مسؤولي الشركة "الربحية"، قبل هذا الاجتماع المصيري؛ رفضه شغل أي منصب داخل النصر، بخلاف الرئاسة التنفيذية للنادي.

وأوضحت الصحيفة أنه بناءً على هذا الاجتماع؛ سيتحدد تعيين الجمعان بديلًا لجويدو فينجا، في منصب الرئيس التنفيذي لنادي النصر، أو استمرار الوضع على ما هو عليه ببقاء الإيطالي، وإغلاق ملف ماجد نهائيًا.

الجمعان هو أحد النجوم السابقين في النصر، وكان من أوائل الأسماء التي استعان بها سعود آل سويلم، خلال فترة رئاسته للنادي؛ وذلك لتولي منصب "عضوية مجلس الإدارة"، في موسم 2018-2019.

أيضًا.. عمل ماجد الجمعان في إدارة نادي نيوكاسل يونايتد، بعد شرائه من قِبل صندوق الاستثمارات السعودي؛ إلى جانب حصوله على "ماجستير في الإدارة العامة"، من جامعة سياتل الأمريكية.