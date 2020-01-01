جول 50 | ليفاندوفسكي، صلاح، ومحرز .. صوّت الآن للأفضل في 2020/2019

قائمة جول 50 لأفضل اللاعبين سيتم الإعلان عنها في العاشر من نوفمبر، والجمهور يمكنه التصويت والفوز!

هو ذلك الوقت من العام مجدداً، جول 50 عاد، ولك الفرصة للتصويت والفوز في تصويت جول 50 للجمهور .

بعد موسم ليس له مثيل انتهى في أغسطس، جول سيحتفل بأفضل اللاعبين من موسم 2019-20 في العد التنازلي السنوي.

كل ما تحتاج له هو اختيار 10 لاعبين من الموسم الماضي من قائمة أفضل 100 لاعب في فئة الرجال من التصويت أدناه، وسيتم الإعلان عن الفائز في تصويت الجمهور الأربعاء 11 نوفمبر .

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وسيغلق التصويت السبت 31 أكتوبر ، لذا، كن سريعاً لتضمن أن لاعبك المفضل لا تضيع عليه الفرصة.

مثل السنوات الماضية، الفائزون في جول 50 سيتم اختيارهم من شبكة جول العالمية للصحافة من حول العالم، وحالياً يعملون على ذلك.

الفائزون، رجال وسيدات، سيتم الإعلان عنهم الثلاثاء 10 نوفمبر الساعة 12 ظهراً بتوقيت المملكة المتحدة، 7 صباحاً بالتوقيت الشرقي، بالقائمة الكاملة للخمسين لاعباً.

فيرجيل فان دايك، الفائز العام الماضي، أحد مجموعة من لاعبي ليفربول يبحثون عن الفوز بالجائزة بعد سيطرة ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

بايرن ميونخ أيضاً ممثل بقوة بعد التتويج بالثلاثية، وذلك بعد أن ختم فريق هانز فليك موسماً مميزاً بالفوز على باريس سان جيرمان بنهائي دوري أبطال أوروبا في أغسطس.

ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو اللذان سبق لهما الفوز حاضران في القائمة، بالإضافة لعديد اللاعبين الشباب مثل كيليان مبابي، إرلينج هالاند، وميسون جرينوود.