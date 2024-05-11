العين ضد يوكوهاما | نهائي آسيوي باهت يفسد فرحة الهلال في ليلة التتويج!

حزن في الإمارات.. وحسرة في معسكر الهلال

سقط العين الإماراتي في فخ الخسارة أمام مضيفه يوكوهاما الياباني (2-1)، اليوم السبت، في ذهاب الدور النهائي من دوري أبطال آسيا.

وفرط العين في فرصة ذهبية لملامسة اللقب الآسيوي، قبل أسبوعين من مباراة الإياب التي تقام في ستاد هزاع بن زايد، حيث كان متقدمًا في النتيجة بهدف محمد عباس، لكن أصحاب الأرض عادوا بقوة في الشوط الثاني عبر ثنائية آساهي أويناكا و كوتا واتانابي.

ويرصد "جول" في السطور التالية أبرز الملامح الفنية من مباراة العين ويوكوهاما الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا..

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حزن في الإمارات.. وحسرة في معسكر الهلال!

لم ترتق المباراة أبدًا إلى مستوى الحدث كونها نهائي لدوري أبطال آسيا، حيث كان الأداء الفني ضعيفًا للغاية من كلا الفريقين، وهو ما ينقل الحسرة إلى معسكر الهلال الذي ودع البطولة من نصف النهائي لحساب العين الإماراتي.

الهلال سقط أمام العين ذهابًا (2-4) وفاز إيابًا (2-1)، في مباراتين مثيرتين كان من الأفضل للجميع أن يحسم اللقب خلالهما، بدلًا من مباراة اليوم التي أضاعت على المشاهدين ساعة ونصف بسبب الرتابة والملل.

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وكان العين اليوم في أسوأ صورة له منذ بداية البطولة، فرغم تقدمه بهدف محمد عباس إلا أنه تراجع للدفاع وظهر بمستوى ضعيف للغاية، حتى أن المنافس الياباني المتواضع استطاع أن يعود في اللقاء ويسجل هدفين.

وإذا كانت الأحزان الآن في الإمارات بخسارة العين، فإن الحسرة الكبرى ستكون في معسكر الهلال الذي يستعد للتتويج الليلة بالدوري السعودي، لأنه ضيع على نفسه فرصة تاريخية للفوز بأسهل بطولة آسيوية في تاريخه.

كريسبو يجني على رحيمي!

لا شك أن المغربي سفيان رحيمي، هو السلاح الأبرز في صفوف العين الإماراتي وكان سر صعود الفريق إلى النهائي، كما أنه في الشوط الأول كان السبب الرئيسي في هدف التقدم بانطلاقته الرائعة.

لكن رحيمي ظهر كشبح في الشوط الثاني، بسبب القرارات الفنية الغريبة من كريسبو، حيث أعاد الفريق للارتكان إلى الدفاع مستهينًا بالفريق الياباني فجاءه العقاب بشكل قاسٍ.

وكان سفيان رحيمي يعتمد على سلاح الاختراقات السريعة بشكل دائم، حيث سجل هدفين في مرمى النصر خلال الدور ربع النهائي، بهذه الطريقة، قبل أن يكرر الأمر أمام الهلال في نصف النهائي، لكنه اليوم حرم من هذا السلاح بسبب قرار خاطئ من مدربه.

وكان يجب أن يتدخل كريسبو بقوة ويستبعد كاكو، الذي لعب بأنانية شديدة وحرم فريقه من فرصة مضاعفة التقدم، بسبب تفكيره فقط في التسجيل في لعبتين كان رحيمي بمفرده أمام المرمى.

الصافرة لن تخدمك دائمًا!

تعرض العين اليوم لأكثر من حالة تحكيمية، خرج في جميعها خاسرًا، حيث تدخلت تقنية الفيديو مرتين وكانت لصالح يوكوهاما.

ومنحت تقنية الـVAR الحق لبطل اليابان في احتساب الهدف الثاني القاتل، كما أيدت قرار الحكم القطري سلمان فلاحي، بعدم احتساب ركلة جزاء للضيوف في الوقت بدل الضائع.

وعقب انتهاء اللقاء، أعادت جماهير الهلال الجدل المثار حول أدهم مخادمة حكم مباراة ذهاب الدور نصف النهائي والذي احتسب 3 ركلات جزاء للعين، ساخرين من أن غيابه كان السبب في خسارة الفريق الإماراتي.