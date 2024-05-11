الهلال ضد الحزم| أن يقتلك خصمك بخنجرك .. ونيمار يواصل حصد الدرجات دون مجهود!

الهلال يواصل كتابة التاريخ بلقب الدوري 19..

SHAHID

وها هو اللقب الثامن والستون ينضم إلى خزائن نادي الهلال، برقم يُصعب الوصول إليه على المدى القريب، هكذا كتب الزعيم تاريخًا جديدًا، بحسم لقب دوري روشن السعودي، قبل ثلاث جولات على ختام الموسم.

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الهلال أسقط الحزم بنتيجة (4-1)، ووضعه على مشارف الهبوط إلى دوري يلو للدرجة الأولى، من قلب ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، في مباراة الجولة 31 من دوري روشن السعودي، حيث وقّع الزعيم على رباعيته خلال شوط المباراة الأول.

ورفع الهلال رصيده إلى 89 نقطة، ليواصل زحفه نحو تحقيق رقم قياسي تاريخي في عدد النقاط بموسم واحد، فيما تجمد رصيد الحزم عند 20 نقطة، في المركز الثامن عشر، والأخير، ليصبح على بعد نقطة من الهبوط الرسمي للدرجة الأولى.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز الهلال على ضيفه الحزم، مساء اليوم السبت..