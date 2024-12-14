أخبار دوري روشن اليوم | كريستيانو رونالدو يحفظ ماء وجهه رغم الانهيار .. والاتحاد يسعى وراء نجم العراق

نُقدم لكم أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم السبت 14 ديسمبر 2024..

انهيار بورصة نجوم الدوري السعودي .. نيمار يخسر نصف قيمته السوقية وكريستيانو رونالدو يحفظ ماء وجهه!

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أجرى موقع "ترانسفير ماركت"، تحديثًا للقيمة السوقية لأكثر من 450 لاعبًا ينشطون في دوري روشن السعودي للمحترفين، وأبرزهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار دا سيلفا والإنجليزي إيفان توني.. التفاصيل

"بعد تجربة ميتاي الناجحة" .. الاتحاد على أبواب التعاقد مع نجم العراق

اقترب مجلس إدارة نادي الاتحاد، من حسم أولى الصفقات "الشتوية"؛ لتدعيم صفوف الفريق بالتعاقد مع علي جاسم لاعب منتخب العراق والمحترف بنادي كومو الإيطالي.. التفاصيل هنا

"والدتي سمحت لي بالعودة لمنزلها!".. ماتياس يايسله يرد على العروض الأوروبية للرحيل عن الأهلي

رد ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الأنباء التي ربطت اسمه ببعض الأندية، في الدوريات الأوروبية الكبيرة.. التفاصيل

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دانيلو بيريرا: الاتحاد داوى جرحي من لويس إنريكي .. ولا أمانع العودة لمنتخب البرتغال!

النجم البرتغالي دانيلو بيريرا، لاعب اتحاد جدة، يتحدث في مقابلة مع "لوباريزيان"عن خيبة أمله للطريقة التي رحل بها عن ناديه السابق باريس سان جيرمان، موجهًا اللوم لمدربه السابق الإسباني لويس إنريكي.. التفاصيل

"جاي وجايب حكامه معاه" .. محمد الدويش يثير الجدل بتغريدة ساخرة عن "مبررات العاجزين" في الدوري السعودي

أثار الإعلامي السعودي محمد الدويش، حالة جدل واسعة، بعد حديثه عن الاتهامات المتبادلة بين جماهير الكرة السعودية بشأن حصول نادٍ بعينه على مجاملات تحكيمية وتمييزه عنهم.. التفاصيل من هنا

GOAL

كريستيانو رونالدو يواصل الغياب عن تدريبات النصر بقرار من ستيفانو بيولي .. ولكن!

غياب كريستيانو رونالدو عن التدريبات الجماعية للفريق النصراوي؛ بناءً على قرار من مدربه ستيفانو بيولي.. تعرف على السبب من هنا