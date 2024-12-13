"والدتي سمحت لي بالعودة لمنزلها!".. ماتياس يايسله يرد على العروض الأوروبية للرحيل عن الأهلي

جماهير الأهلي "منقسمة" حول يايسله بين مؤيد ومعارض..

رد ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الأنباء التي ربطت اسمه ببعض الأندية، في الدوريات الأوروبية الكبيرة.

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يايسله ارتبط اسمه بالعودة إلى ألمانيا، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي شتوتجارت؛ أو الذهاب إلى الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، من بوابة وست هام يونايتد.

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وعن ذلك يقول يايسله في تصريحات مع صحيفة "سبورت 1" الألمانية: "من الجميل أن أعرف أنني لم اختفِ بعد، وأن العديد من الأندية الأوروبية تريد أن تتعاقد معي".

واعترف المدير الفني الألماني أنه يحلم بالتدريب في الدوريات الأوروبية الكبيرة؛ ولكنه لا يعرف متى سيتحقق ذلك، حيث يركز حاليًا بنسبة 100% مع الفريق الأهلاوي.

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وبخصوص شتوتجارت تحديدًا.. علق يايسله وهو يضحك - حسب الصحيفة -: "والدتي اتصلت بي فور سماع هذه الشائعات؛ وأخبرتني أنني بإمكاني العودة للإقامة معها في منزلها!"؛ في إشارة إلى أنها ترغب في موافقته على تدريب هذا الفريق.

وشدد ماتياس يايسله على أنه أصبح لا يخطط كثيرًا للمستقبل، ويركز على الحاضر فقط؛ خاصة أنه كان لديه تطلعات كبيرة في بداية مسيرته التدريبية، ولكنه اصطدم بالواقع.

وعلى جانب آخر.. نفى المدير الفني للفريق الأهلاوي أن يكون لديه قدوة محددة في عالم التدريب، مؤكدًا في نفس الوقت أنه يحاول أن يستفيد من "القدرات الفنية" لبعض المدربين؛ ولكن بدون تقليدهم.

وأشار يايسله إلى أن هؤلاء المدربين، الذين يحاول الاستفادة منهم؛ هم: بيب جوارديولا "مانشستر سيتي"، روبرتو دي زيربي "مارسيليا"، بالإضافة إلى مواطنه يورجن كلوب، المدير الفني السابق لنادي ليفربول.

جدير بالذكر أن ماتياس يايسله يتولى تدريب النادي الأهلي، منذ صيف عام 2023؛ حيث حقق 32 فوزًا مقابل 11 تعادلًا و14 هزيمة، خلال 57 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، بدون أن يحقق أي لقب - حتى الآن -.