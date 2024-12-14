دانيلو بيريرا: الاتحاد داوى جرحي من لويس إنريكي .. ولا أمانع العودة لمنتخب البرتغال!

"باريس فضل العميد على بورتو وأتلتيكو مدريد"

أعرب النجم البرتغالي دانيلو بيريرا، لاعب اتحاد جدة، عن خيبة أمله للطريقة التي رحل بها عن ناديه السابق باريس سان جيرمان، موجهًا اللوم لمدربه السابق الإسباني لويس إنريكي.

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وبعد 4 مواسم مميزة قضاها دانيلو (33 عامًا) في باريس سان جيرمان، انضم إلى نادي الاتحاد السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وفرض نفسه على تشكيلة العميد تحت قيادة المدرب الفرنسي لوران بلان.

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وأجرى دانيلو بيريرا مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، قال فيها: "رحلت عن باريس وقلبي يعتصر حزنًا، لأنني لم أتوقع ما وجدته من عدم تقدير لما قدمته مع الفريق. شعرت بحزن كبير، وانتقالي للاتحاد كان القرار الصحيح في هذا الوقت".

وأضاف المدافع البرتغالي: "اتخذت القرار بالاتجاه إلى الدوري السعودي، وكان قراري موفقًا للغاية، هنا ألتقي بالعديد من النجوم مثل كريم بنزيما وموسى ديابي وحسام عوار وكانتي وفابينيو".

وتابع: "نعمل الآن على المنافسة محليًا والاتحاد يتصدر الدوري السعودي، تحت قيادة مدرب مميز مثل لوران بلان، لذا ما زلت أتحدث الفرنسية داخل النادي في ظل وجود هؤلاء الرفاق".

وتطرق دانيلو للحديث عن معاناته في باريس: "لويس كامبوس المدير الرياضي لسان جيرمان، أخبرني في نهاية الموسم الماضي بأنني خارج خطط المدرب وهو أمر لم أتوقعه، تم التقليل من العمل الذي أقوم به مع الفريق".

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وواصل: "لويس إنريكي دفعني نحو الخروج، كان اختيار المدرب، الذي لم أتواصل معه، لم أكن أرغب في الاستمرار في نادٍ لا يقدرني وكانت لدي فرص أخرى، لكنها لم تكن ممكنة حيث رفض باريس العديد من العروض، منها بورتو وأتلتيكو مدريد".

وختم: "وجودي في الدوري السعودي لا يعني أنني بعيد عن مستواي، خصوصًا مع المستوى العالي من المنافسة هنا في وجود محترفين مميزين، والمهم هو الحفاظ على الجودة المطلوبة، لذلك لم أرفض الانضمام للمنتخب البرتغالي، وسأوافق لو تم توجيه الدعوة مجددا".