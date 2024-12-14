انهيار بورصة نجوم الدوري السعودي .. نيمار يخسر نصف قيمته السوقية وكريستيانو رونالدو يحفظ ماء وجهه رغم الهبوط!

تغيرات ضخمة في القيمة السوقية للنجوم

أجرى موقع "ترانسفير ماركت"، تحديثًا للقيمة السوقية لأكثر من 450 لاعبًا ينشطون في دوري روشن السعودي للمحترفين، وأبرزهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار دا سيلفا والإنجليزي إيفان توني.

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وقام الموقع المهتم بأسعار وانتقالات نجوم كرة القدم حول العالم، بتحديث القيمة السوقية لـ476 لاعبًا في الدوري السعودي، حيث تم تخفيض تصنيف أفضل 57 لاعبًا (الأكثر قيمة) في المملكة.

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ومع اقتراب احتفاله بعامه الـ40، انخفضت قيمة النجم كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، من 15 إلى 12 مليون يورو، ورغم ذلك سيصبح اللاعب الأكثر قيمة في الأربعين من عمره في تاريخ القيم السوقية على موقع "ترانسفير ماركت".

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وفي الاتحاد حافظ موسى ديابي، على تواجده على رأس قائمة اللاعبين الأعلى قيمة سوقية رغم انخفاض قيمته بنسبة 36.4٪، إذ هبطت من 55 مليون يورو إلى 35 مليونًا.

وعلى مستوى الهلال، أدت الإصابات الكثيرة التي عانى منها البرازيلي نيمار وطول فترة غيابه والشكوك في إمكانية استمراره داخل الفريق، إلى تخفيض كبير في قيمته السوقية بنحو 15 مليون يورو، حيث هبطت من 30 مليون يورو إلى 15 مليون يورو الآن، وهي أدنى قيمة سوقية له منذ 6 سبتمبر 2010.

وكان الانخفاض في القيمة السوقية أكثر أهمية بالنسبة لمهاجم الدوري الإنجليزي الممتاز السابق إيفان توني، لاعب الأهلي السعودي الحالي، حيث انخفضت بنحو 22 مليون يورو، وتحديدًا من 50 مليونًا إلى 28 مليونًا.