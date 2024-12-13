"بعد تجربة ميتاي الناجحة" .. الاتحاد على أبواب التعاقد مع نجم العراق

صفقة مفاجئة على أبواب الاتحاد..

في مفاجأة كبرى.. اقترب مجلس إدارة نادي الاتحاد، من حسم أولى الصفقات "الشتوية"؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

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الاتحاد يقدّم موسمًا رائعًا في 2024-2025؛ حيث يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 36 نقطة من 13 جولة، مع التأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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ووفقًا للإعلامي الرياضي فارس الفزي، بات العراقي على جاسم، جناح أيسر نادي كومو الإيطالي، قريبًا من الانضمام إلى صفوف الفريق الاتحادي، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025".

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الفزي كشف في تصريحات مع برنامج "دورينا غير"، عن أن الاتحاد سيسجل جاسم، في قائمة اللاعبين "تحت السن"؛ حيث يبلغ من العمر 20 سنة فقط.

وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن التوجه الاتحادي، للتعاقد مع لاعب "تحت السن" في الشتوية؛ يأتي بعد نجاح تجربة ماريو ميتاي، الذي انضم إلى صفوف عملاق جدة، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

ميتاي انضم إلى الاتحاد في صيف 2024، قادمًا من فريق لوكموتيف موسكو، لمدة موسم رياضي واحد على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء النهائي؛ ليتم تسجيله "تحت السن"، حيث يبلغ من العمر 21 سنة فقط.

وأكد فارس الفزي أن الاتحاد، لن يقوم بأي صفقة أخرى - بخلاف جاسم -؛ حيث سيحتفظ بجميع أجانب الفريق الأول الحاليين، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

جدير بالكر أن علي جاسم انضم إلى كومو في صيف 2024، قادمًا من فريق الكهرباء العراقي؛ حيث لعب 9 دقائق فقط مع الفريق الأول، موزعين على مباراتين، كما شارك في مواجهتين مع فريق "19 سنة"، مسجلًا هدفًا وحيدًا.