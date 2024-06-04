أخبار الهلال اليوم | ياسين بونو يتغزل بنجم الأهلي، ورسالة جورج جيسوس "المحبطة" للجماهير

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 4 يونيو 2024.
الهلال لا يتوقف عن شراء النجوم!
تصريحات مثيرة من نجم الهلال
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سر غياب سالم الدوسري عن تدريبات الأخضر..
كيف يفكر فهد بن نافل؟..
بونو "الحارس الأفضل" في الملاعب السعودية..
رسائل جورج جيسوس بعد إنجازات 2023-24..
"من الخاسر" اللاعب أم النادي؟..
أسرار جديدة في "فشل" انتقال ميسي إلى الهلال..
نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 3 يونيو 2024
بعد تحقيق إنجاز التأهل لدوري النخبة الآسيوية..
هل سيبقى أم يرحل عن الهلال؟
بعد ثلاثية الدوري والكأس والسوبر..