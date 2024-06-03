"التتويج بلقب الدوري مجددًا سيكون صعبًا" .. جورج جيسوس يفاجئ جماهير الهلال

رسائل جورج جيسوس بعد إنجازات 2023-24..

كشف البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، عن سر نجاحات الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي المنتهي 2023-2024.

جيسوس قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ للتتويج بالثلاثية المحلية التاريخية "دوري روشن، كأس خادم الحرمين الشريفين والسوبر السعودي"، في موسم 2023-2024، وبدون أي هزيمة.

وأكد جيسوس في حوار مع الرابطة السعودية المحترفة، على أن تفكير جميع اللاعبين في الفريق الهلالي، وليس في مصلحتهم الشخصية؛ جعل النجاح سهلًا للغاية.

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وأشار المدير الفني البرتغالي، إلى أن "الجيل الحالي" لنادي الهلال، حطم جميع الأرقام القياسية في تاريخ كرة القدم السعودية، مشددًا على أنه منذ اللحظة الأولى التي تولى فيها قيادة الزعيم؛ وهو يهدف للتتويج بلقب الدوري.

وتحدث جورج جيسوس عن دخول الهلال "موسوعة جينيس"، كأكثر فريق تحقيقًا للانتصارات المتتالية في العالم؛ قائلًا: "أخبروني أن الرقم القياسي هو 27 مباراة؛ لكننا قررنا تحطيمه بـ34 فوزًا".

ووجّه جيسوس، رسالة مفاجئة إلى جماهير نادي الهلال؛ بالتأكيد على أن التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، في السنوات القادمة؛ سيكون صعبًا للغاية.

واعتبر مدرب الزعيم الهلالي، أن الدوري السعودي للمحترفين، من أقوى 5 مسابقات في العالم، معلنًا قدوم المزيد من النجوم الكبار إلى المملكة؛ خلال الفترة القادمة.