كريستيانو رونالدو ليس الخاسر الوحيد من تغيير قميصه .. "انهيار كريم بنزيما وسقوط 5 أندية بسبب صفقات السعودية"

"من الخاسر" اللاعب أم النادي؟..

"المال، المجد الكروي والمغامرة الجديدة".. كلها أسباب تجعل اللاعب، يتخذ قرار مغادرة ناديه والانتقال إلى فريقٍ آخر؛ سواء داخل نفس الدولة أو خارجها.

وأيًا كان السبب؛ بعض اللاعبين ينجحون في تحقيق هدفهم، والذين رحلوا من أجله عن فرقهم، وآخرون يندمون، ويتمنون لو يعود بهم الزمن إلى الوراء قليلًا.

ولا يختلف هذا الأمر، عن النجوم العالميين الذين قرروا الانتقال إل الملاعب السعودية، خلال العام الأخير؛ بعد الثورة الهائلة في القطاع الرياضي بالبلاد.

دوري روشن السعودي للمحترفين أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم؛ خاصة منذ انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى نادي النصر، في يناير من عام 2023.

رونالدو نفسه، لم يحقق الحلم الذي جاء بسببه إلى الفريق النصراوي - حتى الآن -؛ حيث خرج للموسم الرياضي الثاني على التوالي، بدون أي لقب رسمي.

بعض التقارير وعلى رأسها صحيفة "ريليفو" زعمت في وقتٍ سابق، أن الأسطورة البرتغالية يشعر بـ"الندم"؛ منذ اللحظة التي قرر فيها مغادرة العملاق الإسباني ريال مدريد، متنقلًا بين أندية يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وأخيرًا النصر السعودي.

ففي الوقت الذي يحقق فيه الريال "البطولة تلو الأخرى"، على المستوى المحلي والقاري والعالمي، يترنح كريستيانو رونالدو، بين سوء نتائج الفرق التي يرتدي قمصانها، أو خلافاته مع المسؤولين؛ مثلما حدث في مانشستر يونايتد.

لكن وبخلاف رونالدو.. هُناك بعض المحترفين الكبار في الملاعب السعودية، الذين خسروا بالفعل من "تغيير" أنديتهم، بينما آخرون خسرت فرقهم نفسها بـ"مغادرتهم"؛ وهو ما تستعرضه النسخة العربية من موقع "GOAL"؛ في السطور التالية..