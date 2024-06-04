نيمار يحسم موقفه من العودة إلى سانتوس ويُغذي إشاعات انضمامه إلى ميسي في أمريكا

تصريحات مثيرة من نجم الهلال

رد نيمار على جميع الإشاعات المتعلقة بمستقبله مع فريقه الهلال وخاصة العودة إلى سانتوس هذا الصيف، وذلك خلال مقابلة مع قناة "باند سبورت".

النجم البرازيلي غائب عن اللعب منذ أكتوبر الماضي بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وقد تم رفع اسمه من قائمة الفريق السعودي خلال يناير الماضي على أن يُعاد لها الموسم القادم، وقد ارتبط مؤخرًا بالعودة إلى ناديه سانتوس.

نيمار نفى تمامًا وجود أي خطط للعودة إلى البرازيل، مؤكدًا رغبته إكمال عقده مع الهلال ومساعدة الفريق على الفوز الموسم القادم وتعويض هذا الموسم، وأضاف "كل تلك مجرد إشاعات كاذبة، لا يوجد لدي أي خطط للعودة إلى سانتوس رغم مكانة النادي في قلبي ورغبتي الأكيدة بالعودة له يومًا ما. تركيزي مع الهلال، أريد تقديم موسم عظيم بعد غيابي عن الموسم الجاري".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مع هذا، فقد غذى نيمار الإشاعات التي تتحدث عن إمكانية انضمامه إلى صديقه ليونيل ميسي في إنتر ميامي الأمريكي، وذلك بالتأكيد على قوة العلاقة التي تجمعه بزميله السابق في برشلونة وحديثهما المستمر عبر الهاتف.

إذ قال "نحن بعيدون عن بعضنا البعض لكننا نتحدث، نتحدث كثيرًا. لقد أرسل لي رسالة أمس، نحن سعداء لأجل بعضنا البعض. لقد أرسل لي يُهنئني بعد الفوز باللقب. أتحدث معه دومًا، فهو شخص رائع وهو قدوة بالنسبة لي، وبجانب كونه قدوة لي فهو صديق رائع أتبادل معه الحديث دومًا".

حديث نيمار الجميل عن ميسي جعل البعض يراه مقدمة لإمكانية انتقاله إلى الدوري الأمريكي للعب بجانب بطل العالم 2022 مجددًا.