أخبار الهلال اليوم | موقف سالم الدوسري من ديربي الرياض أمام الشباب، وحقيقة تصرف نيمار الصادم!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 11 نوفمبر 2024.
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الفيديو الذي أغضب الهلاليين .. حقيقة مشاركة نيمار في مباراة للسيدات بالبرازيل رغم إصابته!
هل يدعي نيمار الإصابة مع الهلال؟
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"نيمار سينضم لنا بنسبة 60%" .. مستشار سانتوس يزيد من الجدل بشأن مستقبل نجم الهلال
اللاعب مرتبط بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري
"الأمر يخص الأندية وهناك شرط واضح!" .. رابطة الدوري السعودي تتبرأ من "ذنب" ارتفاع أسعار تذاكر المباريات
الجمهور اشتكى كثيرًا من ارتفاع الأسعار
أعلن اعتزاله على الهواء .. بافيتمبي جوميس يعلق حذاءه وجماهير الهلال تودعه بذكريات الآسيوية!
لن نشاهد احتفال الأسد مجددًا..
بعد تحديد فترة غيابه .. موقف سالم الدوسري من اللحاق بديربي الهلال والشباب
الدوسري يحدد موقفه من العلاج بحقنة البلازما..
دفاعًا عن مشعل الصبياني .. تدخل لاعب الاتفاق يفتح "السجل الأسود" لسالم الدوسري!
بعد المطالبات بمعاقبة مشعل الصبياني..