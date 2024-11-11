"نيمار سينضم لنا بنسبة 60%" .. مستشار سانتوس يزيد من الجدل بشأن مستقبل نجم الهلال

اللاعب مرتبط بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري

زاد مارسيو كالفيس، مستشار نادي سانتوس، من الجدل المثار حاليًا حول مستقبل البرازيلي نيمار نجم الهلال السعودي.

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الفريق السعودي لم يستفد من لاعب باريس سان جيرمان السابق أبدًا، حيث تعرض لإصابة في بداية موسمه الأول، 2023-2024، أبعدته عن الملاعب حتى الشهر الماضي، وقد تعرض لإصابة أخرى خلال مواجهة الاستقلال في دوري أبطال آسيا النخبة بداية نوفمبر الجاري مما سيُبعده لشهرين تقريبًا.

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هذا الأمر خلق، حسب العديد من التقارير الصحفية، لدى الهلال لرغبة في إنهاء التعاقد مع اللاعب خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم وقبل انتهاء عقده في صيف 2025، ورغم نفي داي كريسبو، أحد أعضاء الفريق الإعلامي لنيمار، تلك الأخبار مؤخرًا إلا أن الإعلام البرازيلي يُصر على إمكانية التحاق اللاعب بناديه السابق سانتوس.

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كالفيس أكد عدم وجود مفاوضات رسمية مع نيمار حاليًا، لكنه مع ذلك توقع عودته إلى النادي بنسبة تصل إلى 60%، حيث قال، حسبما نقلت صحيفة موندو ديبوريتيفو، "لا توجد مفاوضات رسمية مع نيمار حاليًا، لكن عودته إلى نادينا هي حلم لجميع المشجعين".

أتم "علاقة نيمار مع سانتوس رائعة، لقد بدأ مسيرته هنا وفرص عودته تعتمد على رغبته وأدائه مع الهلال، أعتقد أنه سيعود إلينا عقب نهاية عقده مع الهلال، هذا لأنه يحب سانتوس ويُريد اللعب في كأس العالم 2026".

جدير بالذكر أن نيمار جونيور البالغ من العمر 32 سنة، سجل هدفًا وحيدًا وصنع 3 آخرين، خلال 7 مباريات رسمية شارك فيها مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بواقع 428 دقيقة؛ وذلك منذ صيف 2023 وحتى الآن.