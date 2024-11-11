أعلن اعتزاله على الهواء .. بافيتمبي جوميس يعلق حذاءه وجماهير الهلال تودعه بذكريات الآسيوية!

لن نشاهد احتفال الأسد مجددًا..

أعلن الفرنسي بافيتمبي جوميس، مهاجم فريق الكرة الأسبق بنادي الهلال، عن قراره بتعليق حذائه، ووضع حد لمسيرته في الملاعب بشكل نهائي.

وكشف جوميز عن قراره بالاعتزال النهائي، أثناء تواجده برفقة المحللين عبر شبكة DAZN، قبل دقائق من انطلاق مباراة أولمبيك ليون ضد سانت إتيان في الدوري الفرنسي، والتي شهدت فوز ليون بهدف نظيف أحرزه أليكساندر لاكازيت.

ويمتلك بافيتمبي جوميس (39 عامًا)، مسيرة لا تنسى في الملاعب، حتى كتب تاريخًا مع نادي الهلال، خلال فترة احترافه بين 2018 و2022، حيث لعب دور البطولة في قيادة الأزرق للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا في 2019، بعد غياب استمر 19 عامًا، كما توج مع فريقه بألقاب الدوري السعودي (3 مرات) وكأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي، فضلًا عن لقبين في الآسيوية، كما تزعم صدارة الهدافين الأجانب في تاريخ الزعيم، بعد وصوله إلى 81 هدفًا في الدوري.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبخلاف مسيرته مع الهلال، فقد تنقل جوميس بين عدة أندية، حيث لعب في صفوف سانت إتيان وأولمبيك ليون ومارسيليا في الدوري الفرنسي، كما احترف في سوانزي سيتي الإنجليزي وجلطة سراي التركي والهلال، فيما اختتم مشواره الكروي مع كاواساكي فرونتال الياباني، قبل إنهاء عقده في سبتمبر الماضي.

وتناقل عدد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نبأ اعتزال جوميس، مع استعراض لقطات لذكرياته بقميص الهلال، وتتويجه بالبطولة الآسيوية، فضلًا عن احتفال الأسد الشهير وعشقه للقهوة العربية.