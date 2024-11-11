بعد تحديد فترة غيابه .. موقف سالم الدوسري من اللحاق بديربي الهلال والشباب

الدوسري يحدد موقفه من العلاج بحقنة البلازما..

تعرض سالم الدوسري، قائد فريق الكرة بنادي الهلال، للإصابة أثناء مشاركته في مباراة الاتفاق، فيما تحددت مدة غيابه عن الملاعب، والتي يُتوقع ألا تمتد حتى الشهر المُقبل.

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الدوسري تعرض لتدخل قوي من مشعل الصبياني، لاعب الاتفاق، خلال مواجهة الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، ليتقرر استبعاده من قائمة المنتخب السعودي، واستدعاء محمد القحطاني، جناح الهلال، بديلًا له، في إطار الاستعداد لملاقاة أستراليا وإندونيسيا، في 14 و19 نوفمبر، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

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وذكرت صحيفة "الرياضية" أن سالم الدوسري سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين 15 و20 يومًا، بعد إصابته بتمدد في رباط الكاحل الأمامي والخلفي، فضلًا عن التهاب في الأوتار، حيث بات غيابه عن مباراة الخليج في 23 نوفمبر، أمرًا شبه محسوم، فيما يُتوقع عودته لخوض مباراة الديربي أمام الشباب في 30 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الثانية عشرة من دوري روشن.

وقرر الدوسري وضع خيار العلاج بالبلازما PRP (الإرشاد بالأشعة الصوتية)، لتسريع عملية عودته إلى الملاعب، كخيار أخير إذا لزم الأمر، علمًا بأنه خضع لعملية علاجية مصغرة باستخدام حقنة البلازما لمفصل القدمين اليمنى واليسرى في إصابتين مختلفتين مسبقًا، وكان آخرها في أبريل الماضي.

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وشارك سالم الدوسري في 17 مباراة بجميع المسابقات، خلال الموسم الجاري، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة في 10 مباريات بدوري روشن السعودي، كما سجل 4 أهداف بـ4 مباريات في دوري أبطال آسيا للنخبة.