أخبار الهلال اليوم | رفض برازيلي جديد لنيمار، ورد رسمي على انتقال ميسي للدوري السعودي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 18 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 18 نوفمبر 2024.

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مستقبل نجم الهلال مازال محاطًا بالغموض

الموضوع يُستكمل بالأسفل

عقد نيمار ينتهي مع الهلال في صيف 2025..

الأمر يحتاج إلى رد رسمي من نيمار..

مفاجأة لجماهير النصر والاتحاد..

رفض عرضًا خرافيًا من الهلال قبل انتقاله إلى إنتر ميامي في 2023..

GOAL

نجم الهلال يتحدث عن مواطنه

الإعلامي السعودي المخضرم غاب عن حلقة أمس السبت

إشارة جديدة على رحيل النجم البرازيلي عن الفريق السعودي

الحديث عن رحيل نيمار لن يتوقف..

الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري روشن هذا الموسم