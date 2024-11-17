"نيمار جاهز للعودة إلى سانتوس" .. تطور مفاجئ يقرب نجم الهلال من مغادرة الدوري السعودي!

الحديث عن رحيل نيمار لن يتوقف..

يبدو أن الحديث بشأن عودة البرازيلي نيمار جونيور، نجم فريق الهلال، إلى ناديه الأسبق سانتوس، لن يتوقف، بل وسيشهد تطورات جديدة قد تجعل الجناح صاحب الـ32 عامًا، على أعتاب مغادرة دوري روشن السعودي.

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وكان داي كريسبو، أحد أعضاء الفريق الإعلامي للاعب نيمار، قد أكد لصحيفة "الرياضية"، عدم صحة رحيل البرازيلي إلى الهلال، خلال شهر يناير، وأنه باقٍ مع الفريق حتى نهاية عقده في الصيف المُقبل.

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ورغم ذلك، إلا أن الإعلامي سيزار لويس ميرلو، ذكر عبر منصة (إكس)، أن نيمار جاهز للعودة إلى سانتوس البرازيلي، النادي الذي لعب فيه لأول مرة، بعد التوصل لاتفاق مع اللاعب، فيما يتم العمل على إنهاء ارتباطه بالهلال.

وأضاف ميرلو أن هدف النادي البرازيلي هو إعلان حسم صفقة نيمار، بمجرد انتهاء منافسات دوري الدرجة الثانية، التي تشهد عودة سانتوس إلى الدرجة الأولى، بعد حسم اللقب رسميًا.

وكان سانتوس، الذي لعب له الأسطورة البرازيلية بيليه ونيمار، قد هبط إلى الدرجة الثانية في الموسم الماضي، فيما تمكن الفريق من استعادة موقعه في الدرجة الأولى، حيث يتزعم الصدارة برصيد 68 نقطة، مع تبقي مباراتين على نهاية مشواره في المسابقة.

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وكان نيمار قد تعرض للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، أثناء مشاركته في مباراة الهلال والاستقلال الإيراني، في 6 نوفمبر الجاري، ضمن الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، ليتأكد غيابه عن الملاعب لفترة تتراوح بين 4 و6 أسابيع.

يذكر أن ليلى بيريرا، رئيس نادي بالميراس البرازيلي، قد وجهت رسالة صادمة بشأن نيمار، قائلة إنه لاعب رائع ولكن بالميراس ليس مركزًا طبيًا، والنادي يريد ضم لاعب جاهز للعب فورًا، ويمكنه المشاركة في المباريات من الغد.