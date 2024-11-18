"مثل ميسي وأفضل من رونالدو لكنه دمر مسيرته" .. رئيس نادٍ برازيلي جديد يرفض ضم نيمار

مستقبل نجم الهلال مازال محاطًا بالغموض

مازال مستقبل البرازيلي نيمار نجم الهلال السعودي محاطًا بالغموض، ولكن الأمر الواضح على الأقل أنه لن يلعب لناديين محددين في البرازيل.

نيمار ارتبط مؤخرًا بفسخ عقده مع الهلال والعودة إلى ناديه سانتوس، مع أحاديث حول إمكانية انضمامه إلى ليونيل ميسي في إنتر ميامي، وإن كان وكيله قد نفى هذا الأمر جملة وتفصيلًا.

وفي وسط تلك الضبابية، أخرج دورسيسيو ميلو، رئيس نادي بوتافوجو، ناديه من صراع التعاقد مع نيمار، معللًا ذلك بأن الإصابات دمرت مسيرة اللاعب تمامًا، وهو النادي الثاني الذي يُقدم على تلك الخطوة بعد بالميراس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ميلو أشاد بصاحب الـ32 عامًا لكنه رفض ضمه لناديه، حيث قال لقناة "Resenha Alvinegra" حول وجود نية لديه للتعاقد مع نيمار حال فسخ عقده مع الهلال "لا قدر الله. نيمار أحد أعظم اللاعبين الذين رأيتهم في حياتي، هو على نفس مستوى ليونيل ميسي وأفضل من كريستيانو رونالدو، لكنه دمر مسيرته، وقد وصل لذروة ذلك بتلك الإصابة الأخيرة التي تخطت العام والآن أصيب مجددًا".

كان الهلال قد ضم نيمار إلى قائمته الآسيوية، قبل عودته من إصابة الرباط الصليبي التي غيبته عن الملاعب لأكثر من سنة، فيما شارك البرازيلي في مباراتي العين الإماراتي والاستقلال الإيراني، في دوري أبطال آسيا للنخبة، قبل أن يتعرض لإصابة جديدة بتمزق في العضلة الخلفية، خلال المباراة الثانية، ليغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين 4 و6 أسابيع.