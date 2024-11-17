"صدق أنك ستفوز بالبالون دور" .. نصيحة ذهبية من خاليدو كوليبالي إلى مهاجم تشيلسي

نجم الهلال يتحدث عن مواطنه

قدم السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع الهلال السعودي، نصيحة ذهبية لمواطنه نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي الذي يعيش أفضل أيامه الكروية في لندن حاليًا.

المهاجم المنضم لكتيبة البلوز صيف 2023 قادمًا من فياريال لم يحظ بموسم أول جيد وقد تعرض خلاله لعديد الانتقادات، ولكنه يُقدم حاليًا انطلاقة موسم ممتازة بإحرازه 6 أهداف وصناعته لـ3 خلال 11 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

المدافع المخضرم نصح مواطنه بضرورة الإيمان بنفسه وقدراته واستطاعته الفوز بالكرة الذهبية مستقبلًا، مشيرًا إلى أنه يمتلك ما يلزم لتحقيق هذا الإنجاز وموضحًا أنه لا يقصد بحديثه أن يتحول إلى لاعب أناني على أرض الملعب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حيث قال في حديث مع الصحفي بين جاكوبس "نيكو جاكسون عليه الإيمان بأنه قادر على أن يُصبح نجمًا من طراز عالمي. جميع اللاعبين الذين فازوا بالكرة الذهبية آمنوا بقدرتهم فعل ذلك. لذا على نيكو وضع هذا برأسه".

تابع "لا أطلب منه أن يكون أنانيًا ويتجاهل زملائه اللاعبين، لكن عليه أن يفكر بالبالون دور. إن وضعت تلك الصورة في عقلك ستتمكن من تحقيق هذا الإنجاز، وهذا ما أنصحه به طوال الوقت".

يُشار إلى أن أسد التيرانجا موجود حاليًا في معسكر منتخب بلاده، وحقق الفوز قبل ثلاثة أيام أمام بوركينا فاسو (1-0)، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025، ويستعد لمواجهة بوروندي في 19 من نوفمبر الجاري، ضمن الجولة السادسة من البطولة نفسها