رفض عرضًا خرافيًا من الهلال قبل انتقاله إلى إنتر ميامي في 2023..

وجه عمر مغربل، الرئيس التنفيذي لرابطة دوري المحترفين السعودي، ردًا على فكرة التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، قبل اعتزاله اللعب بشكل نهائي.

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ورغم تلقيه عرضًا خرافيًا من الهلال، في صيف 2023، إلا أن قائد الأرجنتين، المُتوج بلقب كأس العالم، فضّل الانتقال إلى إنتر ميامي، بعقد يستمر حتى ديسمبر 2025، وشارك ميسي في 39 مباراة، سجل خلالها 34 هدفًا وصنع 18 تمريرة حاسمة، كما قاد الفريق للتتويج بلقبي كأس الدوريات، ودرع المشجعين، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتحقيق حلم ميسي ورفاقه في المنافسة على لقب الدوري الأمريكي MLS، هذا الموسم، بعد خروج إنتر ميامي المفاجئ من دور الـ16، على يد أتلانتا يونايتد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونقلت صحيفة Four Four Two، تصريحًا من عمر مغربل، لوسائل الإعلام، بشأن عدد من الملفات، أبرزها فكرة التعاقد مع ليونيل ميسي، صاحب الـ37 عامًا، قبل اتخاذه قرار الاعتزال، ليعلّق قائلًا "في كرة القدم، كل شيء يتعلق بموافقة الشركاء المختلفين، النادي واللاعبين، ومن الطبيعي جدًا أن يقبل بعض اللاعبين العروض، ويرفضها آخرون، سيفعل النادي واللاعب دائمًا ما هو الأفضل لهم".

وأضاف "لقد ارتفع مستوى الاهتمام من جانب اللاعبين بشكل كبير، وتعد السعودية اليوم خيارًا مهنيًا قابلًا للتجربة للعديد من النجوم، ونحن نستمر في رؤية اللاعبين يحضرون إلى الدوري، لقد رأينا اهتمامًا من قِبل الكثير من اللاعبين، سواءً كان اسمًا أو آخر، كل شيء ممكن".

GOAL

واستطرد مغربل "هذه رؤية طويلة المدى، نرغب من خلالها في الاستثمار في اللعبة بالسعودية، إنها ليست خطة عام واحد، بل هي خطة ممتدة لسنوات عديدة، وتتضمن الاستثمار في اللاعبين، سواءً من جانب الدوري أو الأندية أيضًا، وسنستمر في تلك الرؤية".