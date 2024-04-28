أخبار الهلال اليوم | نجم العين يكشف سر غرس العلم وحكم الكلاسيكو يرفض السفر إلى السعودية

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأحد 28 أبريل 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الأحد 28 أبريل 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"غرس العلم كان ردنا والملعب أصبح لنا" .. نجم العين يجلد الهلال وجمهوره!

مازال نجوم العين يحتفلون بإقصاء الهلال من دوري أبطال آسيا والصعود إلى نهائي البطولة، وليس هذا فقط .. بل مازالوا يجلدون الفريق السعودي وجمهوره بقوة وقسوة! (طالع التفاصيل)

مفاجأة للاتحاد والهلال .. شوبير يكشف كواليس المفاوضات بين محمد صلاح والأندية السعودية

كشف الإعلامي المصري أحمد شوبير عن كواليس المفاوضات بين محمد صلاح والأندية السعودية للانضمام إلى نجوم دوري روشن الموسم القادم. (طالع التفاصيل)

"الأمر مستحيل" .. حكم كلاسيكو الأهلي والهلال "المؤجل" يؤكد عدم العودة لإدارة اللقاء الجدلي

بعدما تمت إعادته لبلاده وهو في طريقته للسعودية من قبل، أوضح الحكم الكولومبي ويلمار رولدان موقفه من إدارة كلاسيكو الأهلي والهلال المؤجل، الذي أسال الكثير من الحبر. (طالع التفاصيل)

مقللًا من الدوريات العربية .. وليد الفراج يهاجم "مشوهي الكرة السعودية" بسبب الهلال

خرج الإعلامي الرياضي وليد الفراج مدافعًا عن الهلال السعودي من جديد بعد انتكاسة العين الإماراتي، مقللًا عن عدة دوريات خليجية وعربية بشكل عام. (طالع التفاصيل)

أين اختفى محمد الدعيع؟ .. وعكة صحية تضرب أسطورة الهلال

"أين محمد الدعيع؟!" سؤال يطرح نفسه بعد غياب أسطورة الهلال والكرة السعودية عن استوديو برنامج "دورينا غير" بعدما كان ضيفًا دائمًا به. (طالع التفاصيل)

دفعة هجومية قوية .. الهلال يستعيد "قاهر الاتحاد" في كلاسيكو كأس الملك

تلقى نادي الهلال أخبارًا سعيدة، قبل مواجهة نادي الاتحاد مساء يوم الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بشأن عودة أحد المصابين. (طالع التفاصيل)

كم نقطة يحتاج لها الهلال للفوز بدوري روشن السعودي 2023-2024 بعد فوز النصر على الخليج؟

اقترب الهلال من حصد لقب الدوري السعودي للمرة التاسعة عشر في تاريخه بعدما خسر اللقب في النسخة الماضية لصالح الاتحاد. (طالع التفاصيل)

جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2023-2024

أعلنت لجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، جدول مباريات الدور الأول من دوري روشن موسم 2023-2024. (طالع التفاصيل)

"هذا الثلاثي أفضل منه!" .. القحطاني يطالب برحيل لاعب الهلال في الصيف

لا يزال آداء عبد الله الحمدان، مهاجم فريق الكرة بنادي الهلال، محل تساؤلات بين جماهير الأزرق، في ظل استمرار صيامه عن التهديف خلال المباريات الأخيرة، وعدم قدرته على تعويض غياب الصربي ألكساندر ميتروفيتش، بشكل مؤثر. (طالع التفاصيل)

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"منح الهلال 50 مليون استرليني في كأس العالم؟".. مسؤول بـ"فيفا" يكشف الحقيقة

يستعد فريق الكرة بنادي الهلال، لتمثيل المملكة، في كأس العالم للأندية 2025، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 32 فريقًا، لأول مرة في تاريخ البطولة. (طالع التفاصيل)

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