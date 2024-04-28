أين اختفى محمد الدعيع؟ .. وعكة صحية تضرب أسطورة الهلال

برنامج "دورينا غير" يجيب على تساؤلات الجماهير حول الأخطبوط..

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"أين محمد الدعيع؟!" سؤال يطرح نفسه بعد غياب أسطورة الهلال والكرة السعودية عن استوديو برنامج "دورينا غير" بعدما كان ضيفًا دائمًا به.

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أسطورة الزعيم لم يظهر عبر الشاشات منذ عشرة أيام تقريبًا، حتى قرر خالد الشنيف؛ مقدم البرنامج، أن يجيب على تساؤلات الجماهير..

الشنيف أوضح أن الدعيع يمر بوعكة صحية منذ عدة أيام، تمنعه من الظهور الإعلامي خلال الفترة الحالية، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل حول حالته أو طبيعة وعكته تحديدًا.

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لكن ضحكات الشنيف ورده على المشجع المتسائل عن حالة الأخطبوط بـ"إن رأيته سلم لي عليه"، من شأنهم أن يطمئنوا الجماهير بأن حالة الدعيع لا تدعو للقلق.

يذكر أن الدعيع ضيفًا دائمًا على برنامج "دورينا غير" رفقة حارس الهلال السابق علي الحبسي، فيما تظهر ثنائيات أخرى بالبرنامج كمحمد نور؛ نجم الاتحاد الأسبق، رفقة حسين عبدالغني؛ نجم النصر الأسبق.

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