"الأمر مستحيل" .. حكم كلاسيكو الأهلي والهلال "المؤجل" يؤكد عدم العودة لإدارة اللقاء الجدلي

الحكم الكولومبي عاد لبلاده بعدما علم بتأجيل الكلاسيكو خلال نزوله في "ترانزيت" بإحدى الدول الأوربية

SHAHID

بعدما تمت إعادته لبلاده وهو في طريقته للسعودية من قبل، أوضح الحكم الكولومبي ويلمار رولدان موقفه من إدارة كلاسيكو الأهلي والهلال المؤجل، الذي أسال الكثير من الحبر.

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الكلاسيكو كان من المفترض أن يقام في 19 من أبريل الجاري، ضمن الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي، لكن تم تأجيله للسادس من مايو المقبل، نظرًا لارتباط الهلال وقتها بخوض إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا في 23 من أبريل، وهو القرار الذي قوبل بالاعتراض من قبل الأهلي، والاتحاد والنصر بداعي غياب عدالة المنافسة ورفض تأجيل بعض المباريات لهم من قبل، لكن الرابطة أصرت على موقفها.

وقتها رولدان كان في طريقه للسعودية عبر إحدى الدول الأوروبية، ومع إخطاره بالتأجيل عاد لبلاده مباشرةً، وهو ما دفع البعض لزعم أنه تعرض لبعض الإهانات من قبل المسؤولين السعوديين بشأن طريقة إخطاره بالتأجيل، وهو ما نفاه من قبل.

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أما بشأن إدارته للكلاسيكو بعد تأجيله، فنفى الكولومبي صحة هذه الأنباء، موضحًا أن الأمر مستحيل كون الدوري الكولومبي وصل لمراحله الأخيرة، وهو ما يستدعي إدارته لعدد من المباريات المهمة خلال هذه الفترة.

وقال رولدان في تصريحاته لصحيفة "الميدان الرياضي": "لن أدير الكلاسيكو، كنت سأفعل قبل التأجيل، لكن الآن أصبح الأمر مستحيلًا، لأننا في الأمتار الأخيرة من الدوري الكولومبي، وهنا يحتاجون لخدماتي".

وأضاف: "الدوري السعودي يعجبني كثيرًا، فأنا أحب هذه الأجواء المثيرة التي تجعلني أقدم مباريات كبيرة، فقد كنت سعيدًا بإدارة مباراة الهلال والنصر في ديسمبر الماضي".

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