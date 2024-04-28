"غرس العلم كان ردنا والملعب أصبح لنا" .. نجم العين يجلد الهلال وجمهوره!

الهلال مازال يدفع ثمن الخروج الآسيوي أمام الفريق الإماراتي

مازال نجوم العين يحتفلون بإقصاء الهلال من دوري أبطال آسيا والصعود إلى نهائي البطولة، وليس هذا فقط .. بل مازالوا يجلدون الفريق السعودي وجمهوره بقوة وقسوة!

سلطان الشامسي كان آخر هؤلاء اللاعبين، إذ تحدث لبرنامج "حدث الرياضة" مؤكدًا أن غرسه علم العين في ملعب الهلال لم يكن سوى رد اللاعبين على التقليل منهم قبل المباراة.

الشامسي، الذي كان قد قلد علي البليهي وأذاق الهلال من مرارة مشاهدة علم المنافس يُغرس في أرض ملعبه، أضاف "غرس العلم كان ردنا على تقليلهم من شأننا، حدثت الكثير من الأمور من جانبهم ضايقتنا كثيرًا".

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تابع "التقليل من الكيان واللاعبين ضايقنا كثيرًا، لم أخطط لغرس العلم لكنه تصرف حدث في تلك اللحظة. كنا أول مرة نلعب على هذا الملعب ولكنه أصبح بالنسبة لنا ملعبنا".

العين كان قد هزم الهلال 4-2 في الإمارات قبل أن يخسر أمامه في ملعب المملكة أرينا بهدفين مقابل هدف ويتأهل للمباراة النهائية من دوري أبطال آسيا بنتيجة إجمالية 5-4.

يُشار إلى أن البليهي كان قد غرس علم الهلال في ملعب الأول بارك الخاص بالنصر عقب الفوز عليه في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021.