أخبار الهلال اليوم | نبأ غير سار للجماهير .. ولوكاكو يفتح الباب مجددًا

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس 25 يناير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس 25 يناير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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فيديو | "لقد هرمنا" .. عرضيات رينان لودي تُبهر الهلاليين في سداسية الأهلي!

حقق فريق نادي الهلال الفوز على نظيره الأهلي البحريني بستة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي شهدت مشاركة الظهير الأيسر رينان لودي لأول مرة مع الفريق. "اقرأ التفاصيل"

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض 2023؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال وإنتر ميامي والتي تقام ضمن منافسات كأس موسم الرياض 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟ "اقرأ التفاصيل"

عن جهل ودون علم .. فريق سعودي حاول خطف صفقة الأهلي بـ"ضعف الشرط الجزائي"!

فجّر وكيل اللاعبين وليد الرشيد، مفاجأة من العيار الثقيل، عن النجم الدولي السعودي فراس البريكان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. "اقرأ التفاصيل"

نبأ غير سار لجمهور الهلال .. قرار مفاجئ من جورج جيسوس بشأن تحركات الميركاتو

أصدر المدرب البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال قرارًا غير سار لجماهير الزعيم، بشأن فترة الانتقالات الشتوية الجارية. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | الانتقال إلى دوري روشن السعودي؟ روميلو لوكاكو يرد بثلاث كلمات!

حسم النجم البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم روما الإيطالي، موقفه من الانتقال إلى دوري روشن السعودي خلال الفترة المقبلة، وذلك على هامش مباراة اليوبيل الماسي ضد الشباب. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | الهلال حاضر في كأس آسيا .. العراق يستخدم "خلط سالم" مع الجمهور!

ويقدم المنتخب العراقي عروضًا قوية في كأس آسيا حتى الآن، حيث حقق العلامة الكاملة في مجموعته، كما أن قائده أيمن حسين يتصدر قائمة هدافي البطولة برصيد 5 أهداف. "اقرأ التفاصيل"

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