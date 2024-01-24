فيديو | "لقد هرمنا" .. عرضيات رينان لودي تُبهر الهلاليين في سداسية الأهلي!

لودي يُشارك في مباراة الهلال الودية ويتألق

حقق فريق نادي الهلال الفوز على نظيره الأهلي البحريني بستة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي شهدت مشاركة الظهير الأيسر رينان لودي لأول مرة مع الفريق.

وانضم لودي إلى صفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قادمًا من مارسيليا الفرنسي، ليشغل مركز الظهير الأيسر الذي عانى منه الزعيم خلال الفترة الماضية.

وأبدى عدد من الجماهير إعجابهم الكبير بعرضيات لودي رينان، والتي كان يُرسلها إلى المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، حيث كاد أن يُسجل إحداها لولا تألق حارس الأهلي البحريني.

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وشهدت المباراة تسجيل ميتروفيتش 5أهداف "ميجاهاتريك"، ليقوم الزعيم لتحقيق الانتصار في المباراة الودية التي أقيمت في مقر نادي الهلال بالرياض.

ويستغل نادي الهلال فترة التوقف الحالية، بسبب مشاركة الأخضر في كأس أمم آسيا 2023، من أجل إعداد الفريق بشكل جيد لما تبقى من استحقاقات في الموسم الحالي 2023-2024.