تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال وإنتر ميامي والتي تقام ضمن منافسات كأس موسم الرياض 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يترقب جمهور كرة القدم مواجهة الهلال وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض 2023 في أول عودة للبرغوث ليونيل ميسي إلى أراضي المملكة بعد رفض عرض الهلال.

ميسي كان قريبًا من الانضمام إلى صفوف الهلال في الصيف الماضي، لكنّ اللاعب قرر ارتداء قميص إنتر ميامي والرحيل إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض 2023، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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متى موعد مباراة الهلال وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض 2023؟

موعد مباراة الهلال وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض، هو الإثنين 29 يناير 2024، على ملعب المملكة آرينا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض 2023؟

تذاع مباريات كأس موسم الرياض عبر قنوات SSC وكذلك mbc في الوطن العربي والشرق الأوسط.

كيف تشاهد مباراة الهلال وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض 2023؟

يوجد طريقة لمشاهدة مباريات إنتر ميامي في كأس موسم الرياض 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "DAZN".