فيديو | الهلال حاضر في كأس آسيا .. العراق يستخدم "خلط سالم" مع الجمهور!

العراق يحتفل بإنجازه على الطريقة الهلالية

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ويقدم المنتخب العراقي عروضًا قوية في كأس آسيا حتى الآن، حيث حقق العلامة الكاملة في مجموعته، كما أن قائده أيمن حسين يتصدر قائمة هدافي البطولة برصيد 5 أهداف.

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نجح المنتخب العراقي في التأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس آسيا 2023، بعدما حقق العلامة الكاملة، بالانتصار أمام فيتنام مساء أمس الأربعاء بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ولكن منتخب العراق وجمهوره استخدم طريقة احتفال سالم الدوسري نجم نادي الهلال الشهير "الخلط"، بعد تحقيق الانتصار على فيتنام والتأهل بالعلامة الكاملة.

وقام نجوم العراق بقيادة أيمن حسين هداف البطولة بالتوجه نحو المدرجات، حيث قام اللاعبين بالغناء مع الجماهير "خلطناه .. خلطناه".

وينتظر المنتخب العراقي صاحب المركز الثالث في المجموعة الخامسة، التي تضم منتخبات الأردن والبحرين وكوريا الجنوبية وماليزيا.

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